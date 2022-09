Les capitaines de football feront la promotion de l’égalité. Au Qatar, ils commenceront par le ruban arc-en-ciel

Dix équipes européennes (Angleterre, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse et Pays de Galles) participeront à la campagne « OneLove » contre la discrimination et pour promouvoir son inclusion cette saison. Tous les pays, à l’exception de la Suède et de la Norvège, se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le capitaine de cette équipe portera un brassard couleur cœur.

La campagne OneLove a été lancée aux Pays-Bas en 2020 pour souligner que les fans de football ont au moins une chose en commun : l’amour du football. Parallèlement, elle lutte contre toutes les formes de discrimination. L’homosexualité est illégale au Qatar et passible de trois ans de prison. C’est aussi pourquoi les équipes européennes précitées s’impliquent dans des initiatives en faveur de l’égalité de tous. Les capitaines de l’équipe nationale y jouent également un rôle actif. « C’est un message important qui décrit le football. Tout le monde est pareil sur le terrain et cela devrait être le cas dans toutes les entreprises. Avec la campagne OneLove, nous délivrons ce message d’égalité. » a déclaré le capitaine néerlandais Virgil van Dijk à propos des rubans colorés. Le capitaine des Oranjes porte le ruban arc-en-ciel depuis longtemps et est heureux que d’autres pays se joignent à lui.

La Suède et la Norvège ne participent pas à la Coupe du monde, mais rejoindront l’initiative des matches de la Ligue des Nations. Le capitaine doit avoir porté le brassard arc-en-ciel lors du prochain match de l’équipe nationale. De plus, pour rappeler la mort récente de la reine Elizabeth II, les joueurs anglais porteront des brassards noirs. Le capitaine anglais Harry Kane a parlé à CNN dans la même veine que n’importe quel autre capitaine : « Je suis honoré de rejoindre d’autres capitaines d’équipes nationales dans la campagne OneLove. En tant que capitaines, nous devons rivaliser les uns avec les autres sur le terrain, mais être solidaires contre toutes les formes de discrimination. Ceci est particulièrement important en cette période où la société est assez divisée. Porter le même bracelet ensemble envoie un message clair. »

Le Qatar a également été critiqué pour avoir violé les droits de l’homme dans la construction de stades pour le championnat. Selon le journal britannique Guardian, 6 500 travailleurs migrants sont morts ces dix dernières années. Cependant, selon CNN, le PDG de la Coupe du monde, Nasser Al Khater, nie catégoriquement avoir lié les 6 500 blessures liées au travail aux préparatifs de la Coupe du monde. Cependant, le PDG de la British Football Association a déclaré: « Nous continuons de promouvoir le principe d’indemnisation des familles des travailleurs qui perdent la vie ou sont blessés lors de chantiers de construction.«

À quoi il ressemble au Qatar et ce que Ladislav Vízek et Petr vancara ont à dire sur lui :

nous

TN.cz, Miroslav Hakl