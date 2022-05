Les BRICS devraient montrer l’exemple de la confiance politique mutuelle, selon la Chine

Au début de la rencontre, un message vidéo du président chinois Xi Jinping a été diffusé, dans lequel il invitait les pays BRICS à « renforcer leur foi et promouvoir un développement pacifique par des actions concrètes ».

« L’histoire et la réalité nous disent que la poursuite unilatérale de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays ne fera que créer de nouvelles contradictions et de nouveaux risques », a ajouté Xi Jinping, dans un terme qui peut faire référence à l’invasion russe de l’Ukraine, qui a commencé le 24 février. l’un des sujets abordés lors de la conférence.

Aux côtés de Wang Yi, le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov, le ministre sud-africain Naledi Pandor, le Brésilien Carlos Frana et l’Indien Subrahmanyam Jaishankar ont participé à la conférence BRICS, ainsi que des représentants d’autres pays en développement. , parmi lesquels le chef de la diplomatie argentine, Santiago Cafiero, assistait pour la première fois.

Au cours de la réunion qu’il a présidée, Wang Yi a déclaré que l’organisation « devrait donner trois exemples » au monde : « renforcer la communication et la coordination stratégique et donner l’exemple de la confiance politique mutuelle » ; « approfondir la coopération pour un bénéfice mutuel dans divers domaines et donner l’exemple d’une action pragmatique » ; et, enfin, « faire preuve de plus d’ouverture et d’inclusion et faire preuve d’unité et de dépassement ».

Selon la multinationale chinoise, les BRICS devraient s’efforcer de « traduire leur esprit d’ouverture, d’inclusion et de coopération en action », « approfondir la construction de partenariats » et « injecter plus de puissance dans le développement mondial », exprimant la volonté de l’organisation conjointe par les cinq premiers mondiaux marchés émergents pour devenir un acteur international pertinent.

Le XIVe sommet des dirigeants des BRICS se déroulera virtuellement le 24 juin et sera présidé par le chef de l’État chinois, Xi Jinping.

Lisez aussi: Ukraine: le Brésil maintient une solution pacifique au conflit aux BRICS

News by the Minute nominé pour les Marketeer Awards

QUE Nouvelles par minute fait partie des nominés pour l’édition 2022 Prix ​​du marketeurdans la catégorie médias numériques. Le vote dure jusqu’au 31 mai.

Pour nous aider à gagner, il vous suffit d’accéder au site de l’initiative hébergé par le magazine Commerçanten cliquant iciet continuez en remplissant le formulaire, en sélectionnant Nouvelles par minute dans la catégorie médias numériques puis formaliser le vote. Merci pour votre préférence !