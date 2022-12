Les blagues sur le pays fictif de Listenbourg sont devenues un phénomène sur les réseaux sociaux en France

« Je crois que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays », a écrit dimanche sur Twitter Gaspardo, devenu depuis président du fictif Listenbourg. Depuis ce matin, la publication compte plus de 93 000 likes et près de 8 000 utilisateurs l’ont partagée. Sous la direction de Gaspard, l’histoire de ce pays a commencé à se dérouler, et n’importe qui peut contribuer à ses écrits.