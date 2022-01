Les biathlètes, les sauteurs à ski et Weidle veulent plus de succès

Sports d’hiver le dimanche

Ruhpolding (dpa) – L’équipe allemande de biathlon, les sauteurs à ski, les espoirs olympiques en luge et en luge et la skieuse Kira Weidle veulent poursuivre le sentiment d’accomplissement de samedi avec un meilleur résultat ce dimanche.

biathlon

Coupe du monde à Ruhpolding

12h45 : Poursuite des femmes, 10 km (ZDF et Eurosport)

14h45 : poursuite hommes, 12,5 km (ZDF et Eurosport)

Lors de la dernière course-poursuite avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, les chasseurs de ski allemands veulent réaliser leur prochain exploit. Après la deuxième place au relais et la deuxième place à Benedikt Doll au sprint, la confiance avait grandi trois semaines avant les Jeux olympiques d’hiver. Dans la catégorie féminine, Franziska Hildebrand était dans la meilleure position de départ avec une 17e place. 34 ans peuvent encore violer les normes olympiques. Doll était à sept secondes du Français Quentin Fillon Maillet. Lesser, reculant de 43 secondes, peut également attaquer vers l’avant.

skier dans les Alpes

Coupe du monde à Wengen, Suisse

10h15 : Slalom, messieurs, première manche (ZDF et Eurosport)

13h30 : Slalom, messieurs, 2e manche (ZDF et Eurosport)

Coupe du monde à Zauchensee, Autriche

11h30 : Super G, femmes (ZDF et Eurosport)

Kira Weidle cherche à enchaîner après une brillante deuxième place sur les pistes samedi. En Super-G, les femmes de Starnberg sont loin du groupe de tête – mais peut-être que l’égalité s’est rompue maintenant, dit la jeune femme de 25 ans. Comme c’est souvent le cas dans la discipline de vitesse, Weidle était le seul partant allemand au Zauchensee. Linus Straßer aimerait confirmer sa belle forme d’Adelboden chez les hommes. Les joueurs munichois seront accompagnés d’un quintette DSV autour d’Alex Schmid.

Combinaison nordique

Coupe du monde à Klingenthal, messieurs

11h30 : Saut à ski du grand tremplin

15h30 : Ski de fond (ZDF) dix kilomètres

Dans la deuxième partie du match à domicile à Klingenthal, l’équipe du sélectionneur national Hermann Weinbuch voudra sûrement monter sur le podium. Samedi, c’était suffisant pour un bon résultat d’équipe dans tous les domaines, mais seulement quatre et six en tête. En l’absence du Norvégien Jarl Magnus Riiber, Weinbuch compte de nombreux candidats pour la tête du classement. Derrière Vinzenz Geiger et Eric Frenzel, déjà têtes de série pour les JO, cinq autres athlètes allemands combinés se battent pour les trois billets de Pékin.

saut à ski

Coupe du monde à Zakopane, Pologne

16h00 : Compétitions individuelles messieurs (ZDF et Eurosport)

Les sauteurs à ski allemands ont reçu samedi matin la nouvelle la plus inquiétante du week-end. Le champion olympique Andreas Wellinger a quitté Zakopane tôt après avoir été poignardé au genou. Le reste de l’équipe autour des meilleurs athlètes Karl Geiger et Markus Eisenbichler veut maintenant briller individuellement. Avant le match à Pékin, il y a encore des matchs à domicile à Titisee-Neustadt et Willingen. L’entraîneur national Stefan Horngacher doit bientôt décider quel trio il convoquera derrière Geiger et Eisenbichler pour le déplacement en Chine pour le clou de la saison.

Bob

Championnat d’Europe et finale de la Coupe du monde à St. Moritz

9h00 : 2 personnes, luge féminine, premier tour

10h30 : Traîneau à deux, femmes, 2e tour

13h00 : Traîneau à quatre personnes, premier tour

14h30 : Luge à quatre, deuxième descente (ZDF vers 11h et 17h)

Laura Nolte se bat toujours pour une victoire au général en bobsleigh à deux, même si elle dit : « Seuls les Jeux olympiques comptent, pas la Coupe du monde ». Elle a 35 points de retard sur la pilote américaine Elana Meyers Taylor avant la finale. Francesco Friedrich, invaincu en bobsleigh à quatre, a obtenu la boule de cristal tôt et a utilisé la course à St. Moritz pour dire au revoir au freineur Alexander Rödiger, qui s’est blessé au biceps il y a huit semaines. Les médecins ont donné le feu vert. « Nous voulons gagner avec Rödi », a déclaré Friedrich.

traîneau

Coupe du monde à Oberhof

10h30 : simples, dames, premier tour

11h55 : simples, dames, 2e tour

12h50 : Relais, mixte (ZDF, env. 13h30 et 17h50)

Dans une bataille palpitante pour la victoire au classement général entre Julia Taubitz et l’Autrichienne, la joueuse de 25 ans d’Oberwiesenthal pourrait prendre une décision rapide avec sa quatrième victoire de l’hiver. Egle, qui a également remporté trois Coupes du monde cet hiver, compte 72 points de retard sur Taubitz. Natalie Geisenberger (Miesbach) troisième et Anna Berreiter (Berchtesgaden) quatrième ne pouvaient plus intervenir dans la victoire au général.

Et vice versa?

10h30 : Ski Freestyle : Coupe du Monde Slope Style, Slope Style Hommes, Féminin-Romeu Font (France)

