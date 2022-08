Les basketteurs attendent un match important dans la lutte pour l’EC et les généraux pour l’EC

Chomutov – Les basketteurs tchèques joueront aujourd’hui à Chomutov lors d’un match de qualification pour le Championnat du monde contre la Hongrie, et ils doivent gagner pour conserver des espoirs réalistes de progresser. Le match, qui débutera à la Rocknet Arena à 18h15, sera également un échauffement pour les Championnats d’Europe de septembre, dont le groupe D sera accueilli par l’O2 Arena Prague. L’entraîneur Ronen Ginzburg manquera le leader Tomáš Satoransk blessé à la cheville, comme mercredi à Paris contre la France (60:95). Des points d’interrogation planent toujours sur un autre meneur Vít Krejčí (côte) et l’ailier Jaromír Bohačík qui est malade.

« Il ne semble pas qu’il y ait encore de changement. Ce n’est pas encore définitif, mais on dirait le même 12 », a déclaré l’entraîneur adjoint Luboš Bartoň à son retour de Paris jeudi. Là, les Tchèques ont mené 42:38 en première mi-temps, mais à la fin, ils n’ont pas pu suivre les favoris et ont subi une défaite écrasante. « Le départ de Vítek Krejčí et Jarda Bohačík sera déterminé par l’état de santé de demain. Saty est en rééducation », a déclaré le manager de l’équipe Michal ob sur Twitter.

Dans le groupe K, les quatrièmes Tchèques ont un bilan de trois victoires et quatre défaites, tout comme la Bosnie-Herzégovine cinquième et la Hongrie sixième. Ils ont perdu deux victoires pour la troisième place, qui appartient au Monténégro. La Hongrie s’est inclinée 78-88 à domicile à Szombathely, en Lituanie, mercredi. Auparavant, dans le dernier groupe E, ils ont perdu successivement en France 40:81, gagné contre le Portugal 69:68 et sur la pelouse du Monténégro 88:84, perdu à domicile contre le Monténégro 67:83 et la France 54:78 et gagné à domicile. Portugal 81:75.

« C’est un adversaire redoutable. Ils ont de très bons joueurs sur le périmètre. Euroleague Hang, qui est très expérimenté et joue maintenant à partir du numéro un. Il a un très bon jeu. Vojvoda était le type de joueur qui pouvait marquer dix points. successivement à chaque fois. Il est un gardien de score (meneur). Ils ont encore deux ou trois joueurs dangereux sur le périmètre. C’est là que réside leur plus grande menace. Je ne dis pas que leurs pivots manquent de qualité, mais ils ne sont certainement pas aussi dangereux que les gardiens », a déclaré Bartoň.

Face à la Hongrie, les Tchèques veulent éviter la défaite qui les a frappés lors du dernier match. Ils en ont eu 22 dans une défaite contre l’Italie (80:96) la semaine dernière samedi lors du tournoi de Hambourg, et trois autres en France. « Nous devons mieux jouer sans ballon et ne pas prendre de risques. Une chose est la défaite contre l’Italie, alors que la moitié d’entre eux, je ne veux pas dire sans signification, mais un peu détendus. Le revers de la médaille est lorsque l’adversaire appuie. et nous obligeant à faire des erreurs, ce qui s’est produit avec la France, souligne Bartoň.

« La deuxième mi-temps a été un tourbillon, une pression constante sur le ballon, on a joué complètement ailleurs qu’on aurait dû. Une grande partie de la perte est également due à la fatigue – ne pas attraper le ballon, c’est assez évident là-bas. La Hongrie n’en a pas. potentiel de nous pousser comme ça et je ne pense pas qu’il y aura de problèmes. Il s’agira davantage de prendre soin de vous et de ne pas commettre d’erreurs inutiles », a déclaré Bartoň.

Après le tournoi de Pardubice, où ils ont affronté la Bulgarie (93:60) le 12 août (93:60) puis la Croatie (95:83), les hommes de Ginzburg joueront désormais à domicile dans une qualification féroce. « C’est un échauffement pour l’Eurobasket, qui se déroulera également à domicile. Il a fallu lâcher la seconde mi-temps avec la France, revenir sur de meilleures vagues et produire notre basket pendant quarante minutes sans même des joueurs comme Saty ou Boči. Ce sera important », a déclaré Bartoň.

« Je suis content que nous soyons à la maison et j’espère vraiment que nous sommes en bonne santé et que nous pourrons nous concentrer sur le basket. Et pas sur le fait que celui-ci est malade et avec ça. Montrons aux téléspectateurs tchèques ce qui les attend à l’Eurobasket, car après nous avons tous des qualités », souhaitait Bartoň pour un général couronné de succès.

« Nous avons tous réalisé que la deuxième mi-temps en France n’était pas assez idéale, mais les entraîneurs ne voulaient pas nous crier dessus, car nous avons un match à domicile. Nous n’avons pas de lentilles supplémentaires. En première mi-temps, nous avons montré que nous pouvions jouer contre un tel adversaire. Quand nous continuerons à le faire, nous pourrons certainement y arriver samedi », a déclaré le quart-arrière Viktor Půlpán.

« Les Hongrois jouent beaucoup depuis les ailes, ils n’ont pas un manche aussi fort que les Français, par exemple. Leurs joueurs clés sont Hanga et Vojvoda, mais nous devons nous concentrer sur nous et améliorer notre jeu », a ajouté Půlpán.

Les basketteurs tchèques participeront au Championnat d’Europe le 2 septembre à l’O2 Arena de Prague avec un match contre la Pologne. Ils affronteront également la Serbie (3 septembre), les Pays-Bas (5 septembre), la Finlande (6 septembre) et Israël (8 septembre) dans le groupe principal.