Les appels à bourses pour les assistants de langue espagnole en France sont ouverts

Cette ministre de l’Éducation d’Argentine et l’ambassade française en Argentine, ils organisent et cofinancent le programme d’assistants linguistiques qui permet d’attribuer un certain nombre de postes d’assistants français et espagnols en fonction des besoins des établissements d’enseignement des deux pays. A cette occasion, un appel pour la période 2022-2023 est ouvert, qui sélectionnera un assistant espagnol qui travaillera dans un établissement d’enseignement primaire et/ou secondaire en France pendant 7 mois.

En fonction du profil académique de l’intéressé, deux appels sont présentés :

Pour les professeurs de français

Réservation de 15 places exclusives pour :

– Les étudiants enseignant en français (avec 50% des matières réussies), dont les maisons d’étude ont une inscription institutionnalisée ;

– Professeurs de français fraîchement diplômés et étudiants réguliers d’un niveau supérieur.

Les boursiers sélectionnés dans cette catégorie bénéficient d’avantages supplémentaires pour ceux qui sont appelés à des étudiants réguliers d’autres carrières. Il s’agit d’une aide financière au transport (Argentine-France-Argentine) fournie par le ministère argentin de l’éducation. Plus d’informations à Ce lien

Pour les étudiants réguliers d’autres carrières

Il est destiné aux étudiants réguliers d’autres programmes de premier cycle (avec 50% des matières réussies) ou de programmes de troisième cycle, d’universités ou d’instituts de formation des enseignants ou d’enseignement supérieur de la République argentine. Pour plus d’informations sur cet appel cliquez sur ce lien

L’appel restera ouvert jusqu’à 15 décembre 2021 et le Programme se déroulera en France du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023.