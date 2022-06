Les Américains apprécient ce que font les Tchèques en Ukraine, dit Vystrčil

La semaine dernière, le président du Sénat était le plus haut représentant constitutionnel tchèque à avoir visité les États-Unis en Ukraine depuis le début de la guerre. Selon Miloš Vystrčil, l’Amérique « a enregistré et distingué » la façon dont les pays européens ont réagi à l’agression russe. « Cette guerre terrifiante est aussi une opportunité pour nous de reconstruire des relations commerciales et économiques mutuellement bénéfiques », a-t-il déclaré dans une interview à Aktuálně.cz.

La guerre en Ukraine est-elle le sujet principal de vos négociations politiques à Washington ?

C’est l’un des points importants. Cela a fait l’objet de toutes nos négociations, et l’Amérique a toujours apprécié le rôle de la République tchèque, qui soutient militairement l’Ukraine, fournit une aide humanitaire et accueille des réfugiés. En particulier, nous avons discuté de la manière et des armes que nous pouvons fournir à l’Ukraine et de la manière de travailler plus étroitement avec les États-Unis d’Amérique. Nous avons négocié le remplacement de certaines des armes lourdes que nous avons fournies à l’Ukraine. Nous essayons maintenant d’accélérer la livraison de ces armes des États-Unis à la République tchèque. Concernant les réfugiés, on se demande si les Américains continueront à espérer soutenir les pays européens qui les accueillent.

Cependant, le problème est que cette aide ne va qu’aux pays tampons, comme la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Mais pas en République tchèque, où il y a 350 000 réfugiés.

J’ai expliqué lors de la conférence que c’était la même population que si 10 millions de réfugiés venaient aux États-Unis en même temps. Mais en Amérique, ils connaissent le problème et sont prêts à le résoudre. Si une aide supplémentaire arrive, elle doit être transmise à d’autres pays en fonction du nombre de réfugiés qu’ils acceptent.

Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont donné 54 milliards de dollars (plus de 1,2 billion de couronnes) pour aider l’Ukraine. C’est beaucoup d’argent. Quelle est votre impression ? L’Amérique aura-t-elle la volonté politique d’aider l’Ukraine ?

Bien sûr, nous ne pouvons pas dire aux Américains de donner plus d’argent, et ce n’est pas de cela dont nous parlons. Mais pour moi, il ressort clairement de toutes les négociations qu’ils sont déterminés à continuer à soutenir l’Ukraine contre l’armée de Vladimir Poutine. C’est assez clair. Nous n’avons pas discuté de la mesure dans laquelle cela se produirait et des autres ressources qui seraient impliquées.

L’histoire de Bu

Lorsque vous mentionnez lors d’une réunion avec le membre du Congrès républicain Michael McCaul, qui est coprésident de la commission des affaires étrangères de la Chambre, que vous vous êtes rendu à Buča, où vous vous tenez sur une fosse commune ouverte, vous pouvez voir l’influence que cela a eu sur lui. Est-il possible de généraliser que cette chose particulière impressionne et honore les Américains ?

Je ne le mentionne pas à toutes les réunions. Mais le fait que nous soyons directement en Ukraine se reflète dans nos négociations au Congrès.

Dans ce contexte, nous soulignons la possibilité d’une réunion des législateurs – tchèques, américains et ukrainiens – à l’automne en République tchèque, pendant la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne. J’ai été surpris qu’ils soient au courant de la présidence tchèque et qu’ils soient prêts à coopérer si nous faisions un certain projet. Ils y ont vu une opportunité de renforcer les liens transatlantiques.

Et la visite du Premier ministre Petr Fiala à la Maison Blanche ? Cela arrivera-t-il pendant la présidence, c’est-à-dire au plus tard à la fin de l’année ?

Je n’aime pas dire des délais… Dans nos négociations, cependant, nous essayons de rendre la probabilité aussi élevée que possible.

Cependant, la guerre en Ukraine était une guerre européenne, à quelques centaines de kilomètres de la frontière tchèque, alors que pour l’Amérique, c’était un conflit lointain. A-t-il vraiment vu le fardeau et le danger de l’agression de Poutine avec tant de force et de sérieux ?

J’ai senti qu’ils l’ont pris comme si c’était leur guerre. C’est une guerre pour des valeurs partagées par l’Europe autant que par l’Amérique. Nous étions dans le même bateau, même s’ils étaient loin de la guerre que nous. Les sénateurs et les membres du Congrès à qui nous avons parlé prennent cela très au sérieux, quel que soit l’éventail politique. Ils sont peut-être plus conscients de ce qu’est l’Ukraine que ce que certains politiciens européens pourraient dire.

Comment les politiciens américains évaluent-ils cette position, telle qu’elle est entendue de la France ou de l’Allemagne ?

Ils savent à quel point une attitude unie envers la Russie est importante, et en même temps, il est clair qu’ils suivent de près les réactions de ces deux pays, à savoir le président français Emmanuel Macron. Nous n’évaluons pas dans les négociations. Cependant, les membres du Congrès et les sénateurs sont très bien informés et il est clair qu’ils enregistrent et distinguent qui pousse pour quoi. Contre l’agression russe, le soutien à l’Ukraine, l’élargissement possible de l’Union européenne ou l’implication dans l’OTAN.

Petit réacteur et énergie verte

Cela peut sembler étrange, mais la guerre en Ukraine, l’agression de Poutine et l’attitude tchèque à son égard sont-elles une impulsion pour la promotion, le renforcement des relations tchéco-américaines ?

Il ressort clairement des négociations avec l’Amérique que cette terrible guerre est en effet pour nous l’occasion de reconstruire des relations commerciales et économiques mutuellement bénéfiques. Tant en termes de dépendance aux matières premières et aux produits stratégiques, que dans notre coopération bilatérale.

Nous voyons que nous devons mettre davantage l’accent sur le commerce avec des pays libres et démocratiques, en qui nous avons confiance, qui sont prêts à travailler avec nous pour protéger notre sécurité. Je ressens un soutien sans équivoque de la part des États-Unis pour nous débarrasser au plus vite de notre dépendance vis-à-vis des États totalitaires.

Avez-vous parlé des exportations de GNL vers l’Europe ?

Ils nous ont confirmé à plusieurs reprises vouloir augmenter significativement les exportations de gaz naturel liquéfié. Cependant, le problème est de notre côté – nous n’avons pas de terminaux en Europe pour le moment. Mais le fait qu’ils soient prêts a été entendu à maintes reprises par les démocrates et les républicains.

Dans le même temps, cependant, il existe une tendance aux réacteurs modulaires plus petits, que l’Amérique souhaite fortement promouvoir. En collaboration avec le Canada, ils travaillent sur une éventuelle sécurité énergétique future pour des villes d’environ 100 000 habitants.

Y a-t-il une chance de rejoindre ce projet?

Nous avons discuté de la possibilité d’une collaboration, en particulier nous en avons discuté avec le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, président de la commission de l’énergie et des ressources naturelles. On vient d’analyser le réacteur modulaire, l’énergie verte, mais aussi le fait que sa famille ait ses racines à Ostrava, ou son éventuel passage à Prague.

En ce qui concerne l’énergie nucléaire, avez-vous évoqué la participation de Westinghouse à l’appel d’offres pour le règlement Dukovany ?

Nous ne parlons pas spécifiquement de cette manière, mais dans le cadre de la sécurité énergétique, nous parlons de l’intention des Tchèques de construire une centrale nucléaire et du fait que nous avons besoin d’un partenaire fiable et fiable pour la construire. Qu’il ne nous est plus possible de dépendre de la technologie chinoise. Que la Chine ou la Russie construisent notre centrale nucléaire – cela ne se reproduira plus.

Sincèrement merci au soutien de Taiwan

Lorsque vous mentionnez la Chine, quelle est la valeur ajoutée de vos actions à Washington et des relations tchéco-américaines en général, le soutien public de la République tchèque à Taïwan, dont vous, en tant que haut fonctionnaire constitutionnel, êtes personnellement impliqué ?

Pour moi personnellement, la chose la plus surprenante dans nos négociations a été le respect que la République tchèque et le Sénat tchèque ont aux États-Unis – un respect qui découle de la politique que nous avons commencé à avoir envers Taiwan. Dans les négociations, ce sont généralement les Américains eux-mêmes qui le mentionnent et le soulignent en premier, y compris le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, Robert Menendez. Presque tous les membres du Congrès et sénateurs que je rencontre le savent. Pour moi, en tant que personne relativement courte en politique étrangère, il est surprenant de voir à quel point cet élan est important et puissant pour les relations tchéco-américaines.

Les États-Unis considèrent la Chine comme un concurrent stratégique mondial, ce qui est directement lié à la question de Taiwan.

C’est ce qui s’est passé et nous ne parlons pas seulement de la Russie, mais aussi de l’Indo-Pacifique et de la Chine comme les acteurs les plus dangereux à long terme en tant que représentants des pays non démocratiques. Nous avons averti l’Amérique que nous avons plus d’activités de l’UE dans l’Indo-Pacifique comme l’une de nos priorités présidentielles

Revenons aux relations tchéco-américaines. Il n’y a toujours pas d’ambassadeur américain à Prague. Vous l’avez souligné dans vos négociations avec les Américains. Est-il tombé sur un sol fertile ?

Nous disons que c’était une erreur, à la fois symbolique et procédurale. Si d’une part nous voulons renforcer les liens d’amitié et de coopération, alors ce serait une erreur si nous n’avions pas d’ambassadeur pendant près de deux ans. C’est là que nous, au Congrès, nous rencontrons avec compréhension. Dans le sens où nous ne pouvons pas réglementer cela directement parce que l’ambassadeur est nommé par la Maison Blanche, nous ferons de notre mieux pour découvrir pourquoi cela se produit et le changer dès que possible.

