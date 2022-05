Les ambassadeurs de l’UE portant des crêpes faites par de jeunes Tchèques

Lorsqu’Eva Hrnčířová a récemment récupéré un badge aux couleurs du drapeau ukrainien pour travailler, elle ne se doutait pas qu’elle venait d’épingler quelque chose que tous les dirigeants européens voulaient porter sur son col. Cependant, le porte-parole de la mission tchèque auprès de l’Union européenne à Bruxelles a été soudainement convoqué par un collègue du Conseil – une agence représentant les gouvernements des États membres. Il demande d’où il a obtenu son badge et s’il peut en obtenir plus. « Plus » signifie 800.

Bruxelles (de notre journaliste) – « Même si un ami m’a donné un badge, j’ai contacté l’auteur et j’ai demandé. C’était vendredi dernier. Dimanche matin, nous en avons transporté plus de 800 à Bruxelles », s’amuse Eva Hrnčířová.

Barbora Koulová et ses crêpes en soutien à l’Ukraine. | Photo: Archives de Barbora Koulová

L’insigne provient de la République tchèque et a été fabriqué par Barbora Koulová, 21 ans. Jusqu’à il y a sept ans – selon les mots de sa mère – un élève « normal, en bonne santé, très bavard » d’un lycée de huit ans à Prague 5. Cependant, à l’été 2015, il a développé un défaut vasculaire inattendu, qui a provoqué son effondrement et son hémorragie massive dans le cerveau. Barbora a paralysé le côté droit de son corps et a perdu sa capacité à parler couramment.

Grâce aux soins professionnels, à sa propre volonté et aux grands efforts de sa famille et de son environnement, elle a réussi à rebondir et même à retourner à l’école. Cependant, elle n’a pas pu obtenir son diplôme, c’était donc une jeune femme qui recevait une pension d’invalidité et cherchait un emploi convenable.

« D’un moment à l’autre, Bára est restée une petite machine à main pour la cuisson de gâteaux promotionnels. Veronika Koulová.

Selon lui, toute la famille ressentait personnellement la situation autour de l’Ukraine. « Nous savons combien d’efforts, de temps et d’argent il faut pour faire sourire une personne handicapée physique ou mentale et la ramener au moins partiellement à une vie normale », explique la propre expérience de Barbora. « Cela se produira désormais dans des dizaines de milliers de familles en Ukraine », a-t-il poursuivi. « C’est difficile de les aider avec ça. Nous devons donc les aider au moins maintenant pour que le nombre de personnes touchées ne cesse d’augmenter. »

Badge pour ambassadeur

Barbara avait de l’argent et des matériaux restants de la dernière brigade, et elle a fait le premier millier de biscuits sans les champs bleus et jaunes. Ils sont distribués entre amis et collègues ou à des associations s’occupant de réfugiés ukrainiens à Zbraslav et Dobříš.

La célèbre Veronika Koulová a ensuite emporté plus de 200 pièces avec elle à Bruxelles, à condition qu’elle les offre à la communauté tchèque locale. Et un symbole de solidarité avec les rebelles ukrainiens est venu à la porte-parole Eva Hrnčířová.

La direction du Conseil de l’UE aime tellement les badges que la présidence française actuelle a eu l’idée de les placer sur les cols des ambassadeurs des États membres sur leur vidéo commune prévue pour la Journée de l’Europe. Elle est célébrée le 9 mai en rappel de la publication de la déclaration Schuman, dans laquelle l’homme politique français Robert Schuman a esquissé en 1950 les bases de la coopération économique et politique des pays européens, qui se sont ensuite développées pour devenir l’Union européenne actuelle. Vingt-sept ans de l’ambassadeur a décidé de consacrer la Journée de cette année à l’Ukraine.

Mais seuls les diplomates n’auront pas l’insigne de Barbora Koulová. Ce samedi, les institutions de l’UE à Bruxelles sont ouvertes au public et un symbole de solidarité avec l’Ukraine sera à la disposition de toute personne intéressée. Le produit des contributions volontaires sera reversé à l’association People in Need.

De Zbraslav à Bruxelles

Et qu’adviendra-t-il du jeune Tchèque ? Veronika Koulová, analyste bancaire et, ces dernières années, en particulier l’entraîneur de sa fille, a déclaré qu’elle n’avait pas encore réglé les paiements de 800 paiements avec la direction du Conseil de l’UE.

« Nous voulions surtout que Bara le fasse. Nous nous contenterons du matériel plus tard », a-t-il déclaré en riant au téléphone. Elle a mentionné que même si sa fille avait toujours une main droite immobile, elle avait appris à contrôler assez bien la tondeuse avec sa gauche, donc il a fallu environ une minute à Barbora pour faire une crêpe. Même ainsi, il resta assis dessus pendant des heures.

Pour sa mère, dans ses mots, des sports, des plaisirs et des façons d’utiliser le temps qui lui donnent du sens. « Le fait que les crêpes que l’on a reçues de Zbraslav à Bruxelles est la preuve qu’il faut toujours essayer et ne pas abandonner. Même sans influence, position et contribution financière, on peut atteindre de bons objectifs avec des idées et des efforts », déclare Veronika Koulová . « Il s’agit en fait d’un guide sur la manière d’aborder l’Ukraine. Ne pas être indifférent, imaginer différentes manières d’aider et, surtout, de ne pas ralentir », a-t-il ajouté.

« Je suis très heureuse du succès du gâteau à cause du Barča, car son travail acharné avec eux est un petit symbole de la grande aide tchèque à l’Ukraine, que nous avons pu montrer à Bruxelles grâce à lui », a déclaré la porte-parole Eva Hrnčířová. . Il a été clair sur sa prochaine ambition : « Obtenir des pancakes dans la veste du Premier ministre au sommet de l’UE.