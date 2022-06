Les adversaires des joueurs de hockey tchèques à la Coupe du monde étaient l’Autriche, pas la Biélorussie qui a été éliminée

Les adversaires des joueurs de hockey tchèques dans le groupe de base B aux Championnats du monde de mai en Finlande étaient l’Autriche, pas la Biélorussie. La Russie, qui, avec ses alliés biélorusses, a été éliminée du championnat en raison de l’invasion de l’Ukraine, remplacera la France dans le groupe A. Aujourd’hui a été décidé par le conseil d’administration de la Fédération internationale de hockey (IIHF).

L’IIHF a retiré la Russie et la Biélorussie de l’action fin février, quatre jours après l’invasion des troupes par l’Ukraine. Même alors, il y avait des spéculations selon lesquelles la nation du groupe d’élite remplacerait l’équipe la mieux classée au monde, qui jouera dans la division inférieure de l’IA cette année, ce qui a été confirmé aujourd’hui par l’IIHF. Le programme du championnat restera le même à l’exception des échanges d’équipes.

Les Tchèques joueront dans le groupe B à Tampere et, outre l’Autriche, leurs rivaux sont la Finlande, les États-Unis, la Suède, la Lettonie, la Norvège et l’Angleterre. Le groupe A à Helsinki comprend le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan, l’Italie et la France. Le championnat se déroulera du 13 au 29 mai.

Au lieu de la Russie, l’Autriche sera également le quatrième participant au match de hockey tchèque, qui se tiendra à Ostrava pour la première fois du 28 avril au 1er mai. Les représentants de Czech Hockey ont déclaré mercredi qu’ils s’étaient mis d’accord à l’avance avec l’Autriche sur sa participation, si l’équipe était confirmée comme participante au groupe d’élite de la Coupe du monde.

Aux Jeux de la Suède en mai, la Suisse se présentera aux côtés des nations traditionnelles de la République tchèque, de la Suède et de la Finlande, qui feront partie de l’Euro Hockey Tour à la place de la Russie dans les deux prochaines années.

Dans le même temps, le Conseil de l’IIHF a décidé aujourd’hui de la composition des autres tournois de cette année suite à l’élimination de la Russie. La Lettonie participera aux Championnats du monde U20 d’août, qui seront relancés après la traditionnelle fin d’année en raison de la fin d’année due au coronavirus.

Suite à l’absence de la Russie et de la Biélorussie, le Championnat du monde des moins de 18 ans d’avril aura lieu avec seulement huit participants, et comme les deux équipes sont dans le même groupe, un nouveau tirage au sort devra avoir lieu. Les jeunes joueurs tchèques seront dans le groupe A avec le Canada, les États-Unis et l’Allemagne, pays hôte. Il n’y aura pas de relégation d’aucun championnat de jeunes.

Aux Championnats du monde féminins au Danemark à la fin d’août et de septembre, la Suède est invitée en tant que meilleure équipe des divisions inférieures et sera incluse dans le groupe B, qui comprend également des joueuses de hockey tchèques. La Slovaquie sera la huitième équipe aux Championnats du monde féminins du 18 juin aux États-Unis.

Les réunions du conseil d’administration de l’IIHF se poursuivront dans les prochains jours.