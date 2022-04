Leroy Merlin a bloqué les internautes, incl. De Pologne. En Ukraine, cette semaine peine à s’emparer des réseaux sociaux

À partir du 1er avril Internautes de Pologne et d’autres pays — surtout l’Europe de l’Est — ne pouvait pas entrer du côté français de Leroy Merlin. Seul le message suivant s’affiche :

Selon antyweb.pl, après une vérification rapide Avec l’aide d’un VPN, il s’avère que les sites Web sont facilement accessibles depuis la France, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie. L’entreprise n’a pas expliqué les raisons de cette action.

Cependant, ce n’est un secret pour personne que plus le pays est proche des frontières de la Russie et de l’Ukraine, plus ils critiquent les politiques de réseau de la France.

Voir également: Auchan, Leroy Merlin et Decathlon appartiennent à la famille Mulliez. Pourquoi les français vivent en Russie

A lire aussi sur BUSINESS INSIDER



Prendre le contrôle du compte ukrainien



Leroy Merlin est également peu scrupuleux envers la partie ukrainienne de son entreprise. Et cela malgré le fait que des roquettes russes ont bombardé l’un des magasins de cette marque.

Le fait que Leroy Merlin ait coupé les employés ukrainiens du réseau interne est déjà difficile. « Forbes » ukrainien a cependant révélé les coulisses de cette opération.

« Ils ont essayé d’accéder à nos comptes de médias sociaux pendant toute une semaine. » – a déclaré au magazine un employé anonyme d’une entreprise française. Comme nous l’avons lu, le siège social a repris le compte de l’entreprise le 23 mars et l’a désactivé. Le blocus du bureau ukrainien, a déclaré l’employé, a commencé quelques jours avant que la guerre n’éclate. Puis la boutique en ligne des vendeurs français a cessé de fonctionner en Ukraine.

Les employés qui ont déposé des requêtes pour arrêter les opérations de l’entreprise en Russie ont été bannis des e-mails et des plates-formes de l’entreprise où des collègues de différents pays utilisent généralement pour se connecter les uns aux autres. « Groupe ADEO (propriétaire du réseau – ndlr) Ne veut ni nous entendre ni nous voir« – a déclaré un employé Leroy Merlin, » Nous étions déconnectés et connectés à la plate-forme, où nous ne pouvions communiquer qu’avec des employés ukrainiens « , a-t-il expliqué.

La liste timide est mise à jour régulièrement



Le comportement des entreprises étrangères après l’invasion russe de l’Ukraine est surveillé en permanence par la Yale School of Management. Comme indiqué dans Business Insider Polska, la dernière marque polonaise a disparu de la liste principale de la honte où il y a une entreprise sans aucune réaction.