L’équipe féminine de football a scellé la phase de qualification parfaite et disputera sa troisième Coupe du monde

Que Équipe d’Espagne de football féminin Il disputera sa troisième Coupe du monde d’affilée. Les footballeuses dirigées par Jorge Vilda ont ainsi rempli leur objectif avant de disputer la Coupe d’Europe féminine qui se dispute cet été en Angleterre.

Avec ce classement, l’équipe féminine montre également l’évolution du football féminin espagnol ces dernières années. La sélection a Ballon d’Or, Alexia Putellas, et avec la présence de l’extraordinaire footballeur barcelonais. Cependant, c’est une victoire collective.

Après Canada 2015où ils ne se sont pas qualifiés pour la phase de groupes, et France 2019où ils ont perdu en quart de finale, l’Espagne a eu une nouvelle chance de Coupe du monde 2023 qui se jouera dans Australie et Nouvelle-Zélande. De plus, l’équipe est cinquième au classement FIFA. Après le match nul du match amical contre le Brésil, l’équipe savait que ce match était décisif et elle n’a pas échoué. Jennifer belle il a marqué à la 14e minute sur penalty et à la 78e minute sur un centre d’Alexia Putellas.

Que la classification a été pure avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs, 18 points sur 18 possibles, 42 buts pour et rien contre.

Le vestiaire est alors devenu une fête. « L’espoir est créé pour la façon dont cela a été fait, pour montrer que nous pouvons rivaliser avec de grands rivaux. Nous devons accepter le défi, regarder vers l’avenir. Nous nous imposerons un maximum d’exigences. C’est un privilège que les attentes soient si élevées, c’est grâce au bon travail des joueurs. Parce que le maximum d’exigence nous a été donné, ce qui était à l’extérieur nous a un peu touchés », a expliqué le coach plus tard.

Les Coupes du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande auront 32 participants et hier la Suède et la France ont également scellé leur classement. À ce titre, ils sont rejoints par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, les Philippines et le Vietnam.