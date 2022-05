L’équipe DEB rencontre l’Italie – quarts de finale très serrés

Avec ou sans l’attaquant de la LNH Tim Stützle, avec ou sans deux nouveaux venus Leon Gawanke et Lukas Reichel – tout sauf le succès de l’équipe nationale allemande de hockey sur glace contre l’Italie serait une surprise.

Si la victoire obligatoire est réussie vendredi (3h20 / Sport1 et MagentaSport), l’équipe nationale allemande sera presque certainement en quart de finale de la Coupe du monde.

L’attaquant Reichel et le défenseur Gawanke devraient faire leurs premières apparitions au tournoi un jour après leur arrivée en Finlande jeudi. « Je pense qu’ils ont l’air bien tous les deux », a déclaré l’entraîneur national Toni Söderholm jeudi soir alors qu’une victoire au troisième tour a été remportée avec une victoire 1-0 sur le Danemark et que l’excitation était passée.

Défis supplémentaires du feu

Avec un incendie qui s’est déclaré dans la salle lors de l’échauffement et le début du match reporté d’une heure et demie, le quatrième des sept matches du tour préliminaire s’est vu offrir un challenge supplémentaire. L’équipe allemande a résolu le problème grâce à un but de l’attaquant de la AHL Marc Michaelis (33e minute). « Nous devons juste jouer plus intelligemment. Il faut reconnaître la situation dans le jeu, jouer plus ennuyeux », a exigé Söderholm après les trois points qui n’étaient pas spectaculaires mais très importants gagnés.

Comme Michaelis, Reichel et Gawanke, dont les saisons se sont terminées avec leurs équipes dimanche, ont également joué dans la ligue professionnelle de deuxième classe nord-américaine de la AHL. Contrairement aux deux, l’attaquant d’Ottawa Stützle semble peu susceptible de jouer vendredi suite à une blessure lors du match contre la France (3-2) lundi soir. Nous devrons attendre et voir comment il va demain matin, puis nous parlerons au médecin. Mais nous n’allons pas mettre la santé des joueurs en danger », a déclaré Söderholm. L’équipe NHL Stützle Senator Ottawa a également été impliquée dans la décision.

Les quatrièmes de la Coupe du monde 2021 et les dixièmes Jeux olympiques en ont maintenant remporté trois de suite et n’ont perdu que leur match d’ouverture contre les champions du monde record et les champions en titre du Canada. L’Italie, en revanche, est sans victoire après quatre matchs et s’inquiète de rester dans le groupe mondial.

Il y a un an, lors de la Coupe du monde à Riga, le festival de buts 9:4 contre l’Italie, en proie à la couronne à l’époque, a lancé une Coupe du monde réussie dans laquelle des médailles ont tout simplement été manquées. Cette fois, avec succès face au numéro 16 mondial. une place dans les huitièmes de finale est pratiquement garantie. Lors des deux derniers éliminatoires contre le Kazakhstan dimanche et contre la Suisse mardi, sans l’énorme pression de devoir se qualifier pour les quarts de finale, tout sera question de position de départ.

