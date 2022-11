L’éminent artiste tchèque Jakub Nepraš exposera son travail à la galerie Trafo

Le travail de l’artiste multimédia contemporain Jakub Nepraš est connu dans le monde entier, l’une de ses plus récentes réalisations notables étant la sculpture Fénix Énergie, avec qui il a représenté la République tchèque à l’Expo de Dubaï l’année dernière. Il y réfléchit sur un thème qui est au cœur de son travail : la relation entre la nature, l’homme et la technologie moderne. Les expositions personnelles de Nepraš ont également suivi cette voie Endémique numériquequi débutera le 30 novembre à la Prague Transformer Gallery.

Les naturalistes sont bien conscients que l’endémie fait référence à des organismes qui proviennent et ne se produisent que dans une zone géographique exclusive et nulle part ailleurs. Il a un lien avec un certain lieu, qui lui est lié depuis la préhistoire, et il contient des informations absolument uniques qui traversent le passage du temps et donc aussi le processus d’évolution.

« L’hypothèse endémique numérique, avec la présence jouée par le concept d’exposition, peut représenter divers éléments au niveau technologique, jusqu’au niveau des systèmes de données auto-organisés, y compris l’IA. Ces deux domaines ont alors un impact direct non seulement sur la société humaine, mais aussi sur les formes de vie en général. présenté par le commissaire de l’exposition Radek Wohlmuth.

Photo: Jakub Nepraš La sculpture Fenix ​​​​​​​​Energy, que Nepraš a présentée à l’Expo de Dubaï

En créant ses propres endémies, Jakub Nepraš s’est basé sur des bases de données d’informations et de processus sociaux, qu’il a étudiées avec l’aide de la science et de la philosophie contemporaine. Ainsi, il a réussi à enregistrer la capacité humaine à s’adapter aux évolutions technologiques rapides.

« Lors de la création de la sculpture de données, Nepraš utilise des technologies et des matériaux traditionnels. Cela crée un concentré visuel idéal unique, un outil à multiples facettes avec une accélération associative extraordinaire – endemit, » Wohlmuth a ajouté.

Les endémiques de Nepraša sont également isolées dans une certaine mesure, mais leur importance réside dans le fait qu’elles n’apparaissent pas à partir de rien, au contraire, elles s’expriment activement sur le problème et peuvent l’influencer par leur présence. Il est également destiné aux visiteurs de l’exposition à réfléchir à la symbiose entre les moyens d’évolution naturels et numériques. Parce que les endémiques se ramifient constamment par des interactions mutuelles et forment de nouvelles couches évolutives.

Nepraš a rencontré le thème de l’évolution dans ses travaux historiques Usine de Babylone à partir de 2006, où le contenu se concentre sur l’organicité, la mutation et la croissance naturelle de la communauté. Progressivement, il se préoccupe de plus en plus du mélange des vivants et des morts, des mutations de la société, de la technologie, de l’aliénation de l’homme et de la nature.

La dernière œuvre de Nepraš, qui a suscité un débat public en République tchèque, est un objet de lumière Visibilité. Pendant un an, il a illuminé la galerie de la bibliothèque municipale au coin des rues Mariánské náměstí et Valentinská, où il a mis en garde contre une activité accrue du portail de désinformation tchèque. L’objet se connecte à un serveur qui cartographie activement l’activité manipulatrice du site Web et brille le plus lorsque de nouvelles fausses nouvelles émergent.