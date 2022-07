L’économie française a augmenté de 7% l’an dernier, la plus élevée en 52 ans

Paris – Grâce à la reprise après la crise du coronavirus, l’économie française a progressé de 7 % l’an dernier. C’est le plus important en 52 ans et plus que prévu. Cela découle de l’introduction Les données, publié aujourd’hui par l’INSEE. Le boom le plus fort depuis une génération a renforcé la réputation économique du président Emmanuel Macron moins de trois mois avant les élections d’avril au cours desquelles il devrait briguer un second mandat, a rapporté Reuters.

En 2020, l’économie française s’est contractée de 8% en raison de sévères restrictions pandémiques. Cependant, le volume du produit intérieur brut (PIB) l’année dernière était inférieur de 1,6 % en moyenne à celui de 2019, qui était avant le déclenchement de la pandémie.

Au quatrième trimestre seulement, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,7% en glissement trimestriel, après une croissance trimestrielle de 3,1% au trimestre précédent. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance de 0,5 % au cours des trois derniers mois de l’année.

La croissance au quatrième trimestre a été principalement soutenue par les dépenses de consommation, qui ont augmenté de 0,4 %. Mais leur croissance a ralenti de 5,6% au cours des trois mois précédents, lorsque l’économie a ouvert après la fermeture. Au cours des trois derniers mois de cette année, l’investissement des entreprises a également augmenté de manière significative.

« L’économie française s’est redressée de façon spectaculaire et a effacé la crise économique », a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire à la télévision France 2. » a-t-il ajouté.

La France est la deuxième économie de la zone euro après l’Allemagne. Selon les données préliminaires de l’Office fédéral de la statistique, l’économie allemande a progressé de 2,7% l’année dernière après une baisse de 4,6% l’année précédente.