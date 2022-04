Le ZUS verse la treizième pension. Vous avez quand vous avez. Il s’agit du montant net brut en 2022 après exclusion de l’IRP [14.04.2022]

Le premier transfert du 13e ZUS est en route et il est possible d’utiliser cet argent à tout moment – de plus en plus nous sommes sur le point de passer Pâques ! 13. Quel est le montant net brut de la pension ? La réponse à cette question est connue depuis que le ministre des Finances a publié un règlement exonérant les retraités de l’IRP le 13. Malheureusement, le montant net de la 13e pension est toujours inférieur au montant brut de la 13e pension, car le ZUS prélèvera des frais de santé cotisations d’assurance de celui-ci. Quelle est donc la treizième pension des retraités en 2022 brut et net – check !

dernières nouvelles.

Vendredi 1er avril, le versement de la treizième retraite, prestations complémentaires destinées à 9,7 millions de seniors, a commencé. Tous les retraités et retraités en bénéficieront, quels que soient leurs revenus, informe le ministère de la famille. – Coût estimé cette année 13,1 milliards de zlotys. La première phase de cette prestation est dédiée à plus d’1 million de seniors. Leur portefeuille contiendra désormais plus de 1,2 milliard de PLN – a déclaré la ministre de la Famille et de la Politique sociale, Marlena Malg. Cette année, « treize » sera payé en 6 versements en même temps que la pension d’avril. Des prestations supplémentaires sont versées à hauteur de la pension de vieillesse minimum, qui s’élevait cette année à 1 388,44 PLN bruts et 87,56 PLN de plus qu’en 2021. Les prestations ont été versées à environ 9,7 millions de personnes âgées.