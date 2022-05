Le tronçon d’un kilomètre de la ligne de tramway de Koterovska attend des réparations, et les travaux de construction affecteront également les automobilistes Transport News Please Drbna

Les voies sur la section très fréquentée de la place General Píky à Světovar sont en mauvais état technique et les tramways doivent parcourir cette section très lentement. Les réparations de piste pour les près de 70 millions de couronnes commenceront le 1er juin et se poursuivront jusqu’à la fin des vacances d’été. Les passagers doivent utiliser un moyen de transport alternatif. Le conducteur de la voiture attend un détour.

La ligne de tramway, qui a été construite en 1962, a subi sa dernière révision majeure en 1997, lorsque les rails en toile d’origine encastrés dans la surface d’asphalte ont été remplacés par des panneaux dits BKV.

L’année dernière, les conditions ferroviaires sur la ligne numéro 2 à Světovar se sont fortement détériorées et le tramway a dû réduire sa vitesse à dix kilomètres à l’heure. « Les dommages importants à la piste dans la section critique avant la dernière nous ont obligés à accélérer les réparations sur la piste. En matière de technologie et d’exploitation, des évolutions sont prévues pour limiter au maximum les passagers. Elle débutera donc le 1er juin, avec une fermeture qui se terminera à la fin des vacances d’été,Explication de l’adjoint au maire chargé des transports et de l’environnement Michal Vozobule (UP 09).

Le principal problème avec la piste est la piste et le panneau BKV où la piste est stockée. Les panneaux BKV sont un type spécial de panneau en béton armé avec des rainures dans lesquelles sont installés des rails de tramway. Le panneau remplace le roulement, tandis que la surface supérieure du panneau sert également de couverture pour la surface de la piste. La durée de vie de ces panneaux posés sur une base plane en asphalte ou en béton est comprise entre 10 et 30 ans. Les habitants de Koterovska sont au seuil de leur vie.

« Les panneaux existants ne sont plus utilisables en raison de la corrosion de leurs parties en acier, mais aussi de l’instabilité. A ce titre, ils seront supprimés. La nouvelle technologie qui sera installée ici permettra de conserver la dalle de base en béton d’origine et, grâce à les roulements plats en acier, pour restaurer l’âme des rails et les voies de voie en asphalte. Cette nouvelle technologie a d’abord été utilisée dans une petite mesure dans la reconstruction du dépôt slovaque, de sorte que son utilisation plus importante sur la voie elle-même est en première à Pilsen, « expliqué Jan Hakl de l’administration générale des plantations de la ville de Pilsen.

Attention aux serrures et fermetures

Une partie de cette construction est la reconstruction du seuil de décélération à l’arrêt de l’hôtel de ville slovaque. De plus, des réfections routières approfondies seront effectuées dans toutes ces sections.

À partir du 1er juin, la ligne à Koterovská du côté de la place General Píky à Světovar sera fermée. Certaines liaisons en semaine se termineront à Mikulášské náměstí pendant les heures de pointe, d’autres se termineront à l’arrêt Generála Píky Square, où le tramway à double sens traversera la deuxième ligne et changera de direction.

« Au lieu de verrouiller le bus, les passagers pourront utiliser la connexion prolongée de la ligne de tramway numéro 1, qui passera par l’arrêt Vozovna Slovany jusqu’au dernier arrêt Světovar au lieu de Slovania. Transport alternatif sur le tronçon de la ligne de tramway numéro 2 entre Nous. General Píky et l’arrêt de bus Brojov ne seront pas fournis, les passagers ont d’autres arrêts de transports en commun sur les lignes 12 ou 29 et 30 à distance de marche. » prévenir le porte-parole de la mairie Eva Barborková.

Les travaux de construction affecteront également les automobilistes, qui devront emprunter un détour sur les tronçons français, Slovanská et K Dráze pour le tronçon Koterovská du rond-point à l’intersection avec Slovanská aleja. Les rues de Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova et Sladová et U Světovaru à Koterovská seront fermées pendant la construction. L’entrée du parking souterrain du centre commercial Galerie Slovany z Koterovská sera conservée.