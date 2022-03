Le troisième tour des pourparlers russo-ukrainiens a lieu lundi – Observateurs

Le Pakistan demande à la Russie de désamorcer les tensions sans condamner l’invasion

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a appelé samedi la Russie, au nom de son gouvernement, à réduire les tensions en Ukraine, mais n’a pas condamné l’invasion, malgré la pression internationale.

Selon une déclaration du gouvernement pakistanais, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, Qureshi « a souligné la nécessité d’une solution diplomatique conformément aux accords multilatéraux pertinents, au droit international et aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». (ONU).

Exprimant l’inquiétude du Pakistan « sur la situation récente en Ukraine », Qureshi a souligné l’adhésion de son pays aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et « appelle à une réduction des tensions », sans toutefois condamner l’attaque russe.

Qureshi a également parlé à Lavrov de conversations téléphoniques récentes avec les ministres des Affaires étrangères d’Ukraine, de Pologne, de Roumanie et de Hongrie et le Haut Représentant de l’Union européenne, « dans lesquelles il partageait la position de principe du Pakistan et soulignait l’importance de trouver des solutions par le dialogue ». déclaration continue.

Selon le communiqué de presse, Lavrov a partagé le point de vue de la Russie sur la situation, mentionnant l’ouverture d’un « couloir humanitaire et soulignant les préparatifs du prochain cycle de pourparlers avec l’envoyé ukrainien ».

Cette semaine, des représentants d’au moins 22 pays ont exhorté le Pakistan à condamner les actions de la Russie en Ukraine et à exprimer son soutien au respect de la Charte des Nations Unies.

Le Pakistan, comme la plupart des gouvernements d’Asie du Sud, a limité ses déclarations à appeler à une solution diplomatique au conflit, sans condamner ni prendre position sur les actions de la Russie.

L’action militaire russe a coïncidé avec la visite du Premier ministre pakistanais Imran Khan à Moscou pour rencontrer le président russe, sa première visite depuis des décennies.