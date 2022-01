Le trio de nouveaux présidents commence. L’UE est dirigée par la France, qui passera ensuite le sceptre à la République tchèque – EURACTIV.cz

Trois nouveaux pays – la France, la République tchèque et la Suède – ont pris la présidence du Conseil de l’Union européenne. La présidence française veut se concentrer sur le renforcement de l’autosuffisance de l’Europe, mais doit aussi se saisir des enjeux liés aux agendas climat, numérique et défense. En juillet, il passera le relais à la République tchèque, qui s’est préparée intensivement. Sur quoi les Français et les Tchèques sont-ils d’accord ? Ont-ils les mêmes priorités et vision? Regardez une discussion animée par l’Association for European Policy en collaboration avec le bureau Hanns-Seidel-Stiftung en République tchèque.

Visiteur: