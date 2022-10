Le transport aérien en France a été paralysé par la grève, qui a également affecté les liaisons avec Prague

Paris – Le trafic aérien en France s’est vu perturbé aujourd’hui par une grève des contrôleurs aériens. De nombreux vols intérieurs et internationaux ont été annulés, y compris des correspondances vers Prague, selon des informations sur le site Internet de l’aéroport. Les répartiteurs exigent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, y compris la garantie d’un personnel suffisant pour l’avenir.

La Direction de l’aviation civile (DGAC) a averti que les voyages aériens intérieurs seraient considérablement paralysés. Les correspondances non annulées peuvent entraîner une journée entière de retard. Il est conseillé aux passagers de reporter leur voyage si possible.

Air France a annulé 55% de ses vols court et moyen-courriers et 10% de ses vols long-courriers. Cependant, la direction de la compagnie aérienne n’a pas exclu de nouvelles annulations de vols à la dernière minute, même quelques minutes avant le départ prévu. D’autres compagnies aériennes opérant en France ont également annulé des vols, notamment Ryanair, easyJet et Volotea, a rapporté l’agence AP.

Certains vols vers Prague au départ de Paris, Toulouse, Lyon et Nantes ont été annulés pour aujourd’hui, mais les vols tôt le matin au départ de Marseille ont atterri selon les registres de l’aéroport de Prague.

Le principal syndicat des contrôleurs aériens, le SNCTA, a appelé à une journée de grève pour réclamer des salaires plus élevés à un moment où le coût de la vie s’envole. Cela oblige également les employeurs à embaucher plus de personnes dans les années à venir.