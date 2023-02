Le tournoi avec le tampon prend vie. Pourquoi Blatter a-t-il vendu le football au Qatar ?

La FIFA a également reçu quelques applaudissements pour avoir attribué la Coupe du monde 2018 à la Russie. Mais ce qui se déroule autour du championnat du Qatar est sans précédent, du moins dans l’histoire du football moderne.

Avant les éliminatoires, les footballeurs norvégiens ont voté s’ils y participeraient et ont opté pour l’option de boycotter le tournoi. Ils y ont joué et n’ont pas progressé. Semblable au représentant de la République tchèque.

« Un catarrhe ? Non, je ne vais pas regarder ce tournoi », a déclaré au monde Eric Cantona, le féroce guerrier du football qui a brillé sur l’herbe à la fin du siècle dernier. Et maintenant, il se présente comme un acteur et un homme avec une forte attitude personnelle.

Peut-être même la Chine communiste totalitaire, qui a exterminé, par exemple, le groupe ethnique ouïghour dans des camps de concentration, n’a-t-elle pas subi la pression massive des médias occidentaux et de la communauté internationale lorsqu’elle a récemment organisé les Jeux olympiques d’été puis d’hiver. Ni à Pékin, où il ne neige jamais.

Après tout, les conditions climatiques sont également incluses dans diverses listes de faits avancés dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar.

Mais à part cela, un État des droits de l’homme, par exemple autour de la communauté LBGT, est accusé d’être un État féodal. Ou les conditions de vie déplorables des salariés étrangers.

Dans le podcast de 5h59 sur Seznam Zpravách, le journaliste israélien Uri Levy exprime l’opinion que l’Occident exagère sa confrontation avec le Qatar. Selon lui, les homosexuels ne sont pas persécutés en Indonésie, c’est juste qu’il n’est pas d’usage de montrer ouvertement ses sentiments et son affection en public, même pour les couples hétérosexuels.

Levy a également remis en question l’affirmation du journal Guardian selon laquelle plus de 6 000 travailleurs du Népal, du Bangladesh, du Sri Lanka et du Pakistan auraient dû mourir au Qatar ces dernières années en raison des développements d’infrastructures plus larges liés à l’organisation de la Coupe du monde, à savoir la construction de stades, mais aussi les routes. , etc. Selon lui, c’est le nombre total de décès de citoyens de ces pays sur le territoire du Qatar en 2010-2020.

Cependant, l’annonce officielle des autorités qataries selon lesquelles pas plus de 3 travailleurs étrangers sont morts lors de la construction de stades pour la Coupe du monde n’a pas inspiré confiance à l’Europe.

Plus important encore, le tournoi au Qatar avait une étiquette négative très noire dès le départ. Et une connotation très critique aux yeux du monde plus large de la démocratie occidentale.

La raison initiale est claire. Le soupçon est presque certain que la sélection des organisateurs du championnat n’a pas été effectuée correctement, honnêtement et en tenant dûment compte des conditions requises par le plus grand événement de football au monde et de ce qui est nécessaire pour son bon déroulement. . Sepp Blatter, à la tête de la FIFA à l’époque, et avec lui un élément clé de la direction de l’organisation, a complètement déformé tout cela à un moment crucial.

Journée noire

Le 2 décembre 2010 est l’une des dates les plus noires de l’histoire du football mondial. Ce jour-là, pour la toute première fois, l’exécutif de la FIFA a décerné les hôtes de deux Coupes du monde, pour 2018 à la Russie, et quatre ans plus tard au Qatar.

En particulier, le succès du Qatar, qui a battu des concurrents d’Australie, du Japon, de Corée du Sud et, au tour final, la candidature américaine, par un rapport de vote de 14:8, a surpris presque tout le monde.

Quoi? Un WC dans un pays si petit que seulement 3 millions de personnes y vivent ? Le Qatar est trois fois plus petit que la Suisse, jusqu’alors la plus petite entité nationale à avoir accueilli une Coupe du monde de football, mais avec 16 participants contre 32 aujourd’hui. Le Qatar n’a que la taille de l’ancienne région de Bohême orientale.

Et en plus : c’est le premier pays hôte à n’avoir jamais participé à une Coupe du monde de football auparavant. Et en général, toute la tradition du football au Qatar est relativement simple. La ligue n’a commencé à être jouée ici qu’en 1963, l’équipe nationale de football a joué pour la première fois en 1970. Son seul moment brillant a été la participation aux Jeux olympiques de 1984.

Les avis et accords de tous les experts et de l’équipe d’analyse, mandatés par la FIFA à l’époque, avant le vote clé, ont conduit à une conclusion claire. Dans une rangée de candidats mis en avant liés à l’ambition d’organiser la Coupe du monde de football 2022, le Qatar est clairement le plus problématique. Et en ce qui concerne les recommandations qui en découlent, il est dernier derrière les autres.

Cependant, à un moment crucial, Sepp Blatter a tendu une enveloppe devant les journalistes et en a sorti un papier avec les noms des organisateurs du WC 2022, au grand étonnement de tous.

Un pays riche en pétrole et en gaz naturel, l’un des pays les plus riches de la planète en termes de produit intérieur brut par habitant. Un pays où l’argent n’a pas vraiment d’importance. Il faut ajouter qu’il y a bien d’autres problèmes là-bas, au contraire. Mais les gens de la direction de la FIFA n’en ont pas tenu compte.

Et Sepp Blatter continue de défendre ouvertement ce choix partout où il passe. Ce n’est que maintenant, juste avant le tournoi, qu’il a admis dans une interview que donner le Mondial au Qatar n’était peut-être pas l’idée la plus heureuse.

Mais avant cela, il avait obstinément défendu des revendications opposées pendant des années. Entre autres choses, également à Prague, où Blatter est apparu en février 2011, lors de l’annonce du joueur de l’année, qui était alors principalement liée à la célébration du 80e anniversaire de Josef Masopust.

Peut-être que le climat s’adaptera

Pendant ce temps, Blatter a également rencontré brièvement des journalistes tchèques à l’hôtel de Prague à Dejvice. Et bien sûr, il doit également traiter des questions adressées au Qatar.

« Quand j’ai rejoint la FIFA en tant que secrétaire général en 1975, le football ne se jouait bien qu’en Europe et en Amérique du Sud. Et les championnats n’avaient lieu que sur ces deux continents », a déclaré Blatter à l’époque.

« Depuis 2002, lorsque le tournoi était organisé par le Japon et la République de Corée, le football a parcouru le monde, c’est un sport pour la planète entière. Par conséquent, il est logique de placer le championnat en Europe de l’Est, là où il n’a jamais existé auparavant, à savoir en Russie. Et puis aussi au monde arabe, notamment au Qatar.

À l’époque, le tournoi était encore considéré comme se déroulant pendant l’été classique, lorsque le Qatar était, bien sûr, frappé par des températures extrêmes, dépassant les 40 degrés Celsius. À l’époque, à Prague, Blatter avait une réponse éhontée au problème : « Comment savez-vous comment ce sera au Qatar dans onze ans ? Le climat change toujours, par exemple hier c’était comme le printemps à Prague. »

Finalement, il a été décidé que le tournoi aurait lieu en novembre et décembre, lorsque les températures diurnes au Qatar sont plus tolérables. Cependant, ce mouvement de changement propage tous les papiers établis.

La Premier League, la Bundesliga et d’autres compétitions de championnat ont mené un dur combat et ont finalement dû abandonner. Le tournoi au Qatar se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Par conséquent, la compétition de la ligue, y compris la tchèque, a dû s’arrêter, il n’y avait pratiquement aucune possibilité de préparer leur équipe pour la Coupe du monde dans cet arrangement, mais l’entraîneur de l’équipe nationale l’a compris.

Habituellement, les tournois majeurs se jouent en été, après la fin de la saison de championnat. Et le représentant se conforme au formulaire WC pendant peut-être 4 semaines. Les experts mêleront détente et revitalisation à leurs dernières forces, ils stimuleront l’esprit d’équipe. Et faisons-le.

Cette année tout est différent. Joueurs de la ligue anglaise, Bundesliga, etc. a joué le dernier tour de la ligue ce week-end, a pris l’avion et s’est dirigé vers le Qatar. Avec seulement une semaine de congé, la Coupe du monde va bientôt commencer là-bas. Et immédiatement après le tournoi, de nombreuses compétitions de ligue ont redémarré, par exemple la Premier League le 26 décembre.

Il y a beaucoup, peut-être trop, de nouveautés, de spécialisation, de confusion et d’éléments atypiques par rapport à la Coupe du monde au Qatar.

Pour la première fois, il se jouera dans un stade climatisé, la température ne devant pas dépasser 23 degrés. Cependant, les experts s’inquiètent de la façon dont le corps des joueurs réagira lorsqu’ils sortiront de la zone climatisée dans un environnement à température normale à l’extérieur, ou vice versa. De grandes transitions de température peuvent, par exemple, donner lieu à diverses maladies des voies respiratoires supérieures.

Une autre nouveauté du tournoi est le système semi-automatique, qui doit juger correctement avec la certitude de la machine si un but marqué a été précédé d’une violation de hors-jeu – plus ici.

La télévision a promis d’inclure des plans de la cabine de chaque équipe comme nouveauté. Soit dit en passant, en République tchèque, le tournoi sera diffusé par la télévision tchèque et la chaîne du groupe Nova, qui a acheté la sous-licence – plus ici.

1,5 à 2 millions de dollars par vote

Mais revenons au moment où la FIFA a attribué les hôtes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les spéculations sur la corruption ont rapidement commencé. Presque personne ne doute que Blatter et al. ils vendent sans vergogne le football à un petit pays désertique où plus de gens s’intéressent aux courses de chameaux et aux combats d’aigles. Comme s’il était basé sur la notion erronée des marchands de viande blanche selon laquelle tout peut être échangé, même les gens, qu’ils soient des esclaves sexuels ou des joueurs de football célèbres.

Des preuves sont apparues plus tard que plusieurs membres exécutifs africains de la FIFA s’étaient vu offrir 1,5 million de dollars de pots-de-vin s’ils soutenaient le Qatar. Le vice-président de la FIFA, Jack Warner, devrait recevoir 2 millions de dollars de la même manière.

Les soupçons de corruption font l’objet d’enquêtes par la FIFA et, en parallèle, par le parquet suisse. Mais les accusations concernant le président Sepp Blatter ou Michel Platini, alors président de l’UEFA, n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Cependant, le choix du Qatar a également incité d’autres équipes d’enquête à agir. Les procureurs américains se concentrent enfin sur le commerce des droits de diffusion des tournois de la Coupe du monde et de la Copa America dans les Amériques. Il a révélé comment des responsables d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud se sont illégalement enrichis. La répression massive contre eux avant le Congrès électoral de la FIFA à Zurich en mai 2015 a été un coup dur pour la FIFA.

Les sponsors et l’opinion publique lui ont tourné le dos, le président Blatter a finalement dû démissionner sous le poids de la situation. Et la nouvelle direction personnifiée par le président Gianni Infantino a pris le relais.

La France aime le Qatar

Au fil du temps, des informations sont également apparues dans les médias selon lesquelles peu de temps avant le vote décisif qui a attribué la Coupe du monde au Qatar, le président français Nicolas Sarkozy, Michel Platini et l’émir du Qatar les ont rencontrés à l’Elysée à Paris.

« Je sens quel est mon devoir », a admis Platini plus tard qu’il ressentait l’intérêt de la République française pour l’option du Qatar.

Par la suite, une série d’accords stratégiques ont eu lieu, en vertu desquels le Qatar a acheté des avions français et d’autres équipements militaires dans le cadre d’un programme de compensation, et la coopération entre les pays s’est également rapidement étendue dans d’autres directions. Et c’était comme si l’organisation WC lui avait envoyé un signal.

Après la ligne de football, la ligne d’alliance franco-qatarienne se confirme avec un accord avec le club parisien SG ou avec les droits de diffusion du championnat de France. De nouveaux propriétaires qatariens apparaissent partout.

La relation particulière entre la France et le Qatar se reflète également dans le comportement de l’équipe de France, Les Bleus. Par exemple, lorsque l’équipe nationale australienne a réalisé une vidéo dans laquelle l’État du Qatar a appelé à la libéralisation d’une loi sur le thème LBGT, et en plus huit capitaines d’équipes européennes portaient des rubans qui disaient One Love, promouvant la diversité et l’inclusion à cet égard. région, la France ne s’est pas jointe à l’action.

Son capitaine Hugo Lloris ne portera pas le brassard mentionné. Il l’a expliqué en disant qu’il voulait montrer du respect au Qatar en tant que pays hôte.