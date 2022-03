Le total look noir d’Antonela Roccuzzo pour aller au tribunal à Paris

Apparition d’Antonela Roccuzzo à Penampilan

Antonela Roccuzzo elle est la compagne inconditionnelle de son mari, Lionel Messiet va généralement le soutenir avec ses enfants chaque fois qu’il joue au stade du Parc des Princes Paris Saint Germain. Cette semaine, Rosario et sa famille ont assisté au match du PSG contre Bien en huitième de finale Coupe de France.

A cette occasion, Mateo et Ciro, la mère de Thiago, ont choisi de jeter un œil noir total ce qui a attiré l’attention : une chemise avec des épaulettes et des détails dorés sur le haut ; minijupe serrée; des bas et des bottes de pirate. Pour compléter sa tenue monochrome, elle portait un chapeau et un petit sac Channel.

Antonela Roccuzzo a opté pour un total look noir pour encourager son partenaire

Sur son compte Instagram qui est suivi par 18 millions de followers, elle a posté deux photos stylées qu’elle a choisi d’aller en justice. Jusqu’à présent, il a reçu plus de 2 millions aimer et 10 000 commentaires de diverses célébrités, telles que Lali Esposito, Dani La Chepi et Jorgelina Cardoso. Même son mari a publié des émojis souriants et des petits cœurs dans la publication.

Antonela aime la mode et surprend toujours par son look. Depuis plusieurs années, l’épouse de La Pulga a imposé les tendances de la mode avec tous ses choix vestimentaires, comme ce fut le cas en fin d’année dernière, lors du gala où Lionel a reçu son septième Ballon d’Or. au théâtre du Châtelet à Paris, et toute la famille est apparue sur le tapis rouge dans des tenues assorties : même le petit Thiago, Mateo et Ciro portaient des costumes comme ceux de leur père.

La famille de Messi a séduit avec sa tenue de gala combinée au gala du Ballon d’Or à Paris

Depuis qu’il s’est installé définitivement dans la capitale parisienne en raison du transfert historique du footballeur au PSG, de nombreuses marques d’élite ont été attirées par Roccuzzo portant certaines de ses créations. Pour cette fête, la maison française responsable du look n’est ni plus ni moins que Dior, avec quelques brillants bijoux Chopard.

Dès son entrée dans les lieux en limousine, toute la famille a retenu l’attention des photographes. Entre les flashs, Antonela a enlevé le blazer noir qui couvrait ses épaules et a révélé une robe plissée glamour dans toute sa splendeur. Les tons métalliques dorés distincts la font se démarquer à tout moment, tout en étant amicale et chaleureuse lorsqu’elle embrasse ses enfants pour une pose ensemble.

« Robe de rêve, merci à Dior et à toute l’équipe », Rosario a écrit dans un post où elle a montré dans les coulisses sa tenue éblouissante. Dans le clip, réalisé par un grand photographe de mode Jésus IsnardVous pouvez consulter le gala dress test, où le directeur des relations avec les célébrités de la marque, Mathilde Faviera ajouté une ceinture de style gréco-romain sous l’encolure pour encadrer la taille. Il y a aussi un défilé d’improvisation à la base historique de Dior, situé dans le 8ème arrondissement de la capitale française, au 30 avenue Montaignea.

