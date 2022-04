Le top 5 des curiosités du « Petit Prince »… 79 ans après sa parution

Juste à temps La Seconde Guerre mondiale (SGM) atteint son apogée, le romancier et pilote français Antoine de Saint-Exupéry est publié ‘Le petit Prince’un ouvrage sorti le 6 avril 1943. 79 ans après sa sortie, cette histoire est devenue un classique littéraire universel en raison de ses enseignements sur l’amitié et les relations humaines.

Le « Petit Prince » et un pilote qui s’est écrasé en Désert du Sahara est le protagoniste de cette histoire, qui tourne autour de la vision que certains ont de ce qui est important et comment elle contraste avec petit noble; autre que le renard éloquent, qui ferait comprendre au « Petit Prince » la valeur des petites choses et des difficultés. Voici cinq de ses curiosités.

1.- Le deuxième livre le plus traduit

juste derrière Bible ‘Le Petit Prince’ est sur la liste des livres les plus traduits de la planète : les oeuvres de Saint-Exupéry ont été publiées dans 475 langues différentes, y compris les originaux, par exemple le quechua (Pérou), le hassiya (Sahara occidental) et même dans l’Egypte ancienne .

2.- ‘Le Petit Prince’ et la France se sont rencontrées jusqu’en 1946

Bien qu’Antoine de Saint-Exupéry soit un écrivain français, cet ouvrage n’a été publié dans le pays européen qu’en 1946, à la fin de l’occupation nazie et de la Seconde Guerre mondiale. ce livre écrit et publié aux États-Unis; La bibliothèque Pierpont Morgan détient les manuscrits originaux.

3.- Cadeau d’adieu

Bien que « Le Petit Prince » et le Renard enseignent la valeur de l’amitié, le livre lui-même est un signe d’amitié d’Antoine de Saint-Exupéry à Silvia Hamilton, à qui il a remis le scénario original -écrit sur des pelures d’oignons- dans un sac en carton, c’était avant que l’écrivain français ne revienne en Europe pour rejoindre la SGM comme pilote de reconnaissance ; À cela, il faut ajouter qu’il est dédié à son ami León Werth.

4.- Des classiques écrits en un tournemain

L’œuvre de Saint-Exupéry s’est vendue à plus de 140 millions d’exemplaires dans le monde et est considérée comme un classique, mais il l’a écrite et illustrée en seulement 27 heuresc’était à la demande de l’épouse de l’un de ses éditeurs, Elizabeth Reynal, qui lui a suggéré d’écrire un livre pour enfants pour soulager le stress.

5.- Saint-Exupéry est mort sans connaître le succès de son œuvre

Bien qu’Antoine de Saint-Exupéry ait déjà eu un accident comme décrit au début de l’histoire, à savoir qu’il a dû atterrir dans le désert du Sahara en 1935, il a eu un deuxième accident. où il a disparu et est mort: le 31 juillet 1944, dans le cadre de ‘l’Opération Dragon’, il reçoit l’ordre d’effectuer un vol de reconnaissance pour connaître la position des troupes allemandes dans le sud de la France… il n’en reviendra jamais et ne saura jamais comment ‘Le Petit Prince ‘ a étonné le monde entier .

VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE INTÉRESSÉ: L’agenda SDG présente une proposition d’étymologie du mot Cancun