Il est nécessaire de s’asseoir dans l’auditorium avec un respirateur pendant encore deux semaines; à partir du 13 mars, le gouvernement a promis de le détenir uniquement lorsqu’il conduisait dans les transports en commun et dans les établissements de services médicaux et sociaux. Les théâtres cherchent à se dédommager et à compenser le public pendant des mois où ils ne peuvent pas jouer, et à Prague, par exemple, plusieurs premières auront lieu chaque jour.

Le mois débutera avec l’ouverture du Théâtre de la Bohême du Sud à Prague, et le 1er mars, l’ensemble présentera un spectacle d’Orange mécanique dans la zone de l’Abattoir 78. Alfred in the Yard Theatre ouvrira un spectacle de théâtre de marionnettes de plusieurs jours avec des spectacles pour adultes le même jour. Le Théâtre MA, qui joue sur Jalan itná à Prague, a également mis en place la première du Gramophone le 1er mars.

L’histoire se déroule dans le contexte des événements de la Seconde Guerre mondiale, elle parle de foi et d’espérance. La production raconte une histoire vraie sur la relation entre une prisonnière et un gardien de camp de concentration et un conte de fées pour enfants sur l’apprentissage de l’alphabet yiddish. Marianna Arzumanová, directrice de production et directrice du MA Theatre, et d’autres co-auteurs ont été inspirées par les idées du psychiatre Viktor Emil Frankl, qui a survécu à plusieurs camps de concentration. Il a toujours adhéré à son hypothèse selon laquelle le besoin primordial d’une personne pour survivre est un but, c’est-à-dire avoir quelque chose pour quoi vivre.

Un thème plus léger est en préparation au Théâtre Lucie Bílé, qui présentera une première comique du dramaturge français ric Assouse Silent Gold le 2 mars. Jan enský et Dana Morávková, dirigés par Antonín Procházka en tant que « personnes âgées relativement jeunes », traitent de l’infidélité de leur fille mariée et découvrent des informations de base sur leur propre passé.

D’autres publics pourraient être intéressés par la première du théâtre Dlouhá, qui présentera le 3 mars la pièce d’après le livre La fin de l’homme rouge de la lauréate du prix Nobel Světlana Alexijevičová. Selon le livre, le dramaturge slovaque Daniel Majling a écrit une pièce sur le sort d’une famille communiste privilégiée de 1989 à 2003, mise en scène par le réalisateur slovaque Michal Vajdička, qui est liée au théâtre Dejvice en République tchèque.

Ce livre raconte les histoires de gens ordinaires vivant à une époque de grands changements. Le système, qui mène au paradis sur terre et dure pour toujours, tombe en poussière en quelques années ; au lieu de la liberté, il y a la poursuite de l’argent, au lieu du chaos démocratique, au lieu de la justice, la lutte des oligarques en colère contre les mendiants. Alexeyevich raconte tout à travers les histoires de gens ordinaires, de différentes couches, spectres économiques et pensées politiques. Le jeu demande si on peut même parler de « la fin de l’homme rouge ».

Un jour plus tard, le théâtre Vinohrady présentera en première la pièce The Rope on One End, qui, selon le théâtre, « a été compilée par Karel Kraus et Zdeněk Mahler à partir de l’œuvre de Johann Nestroy ». Ils l’ont écrit d’après Nestroy (1801 à 1862) dans les années 1960 pour le réalisateur Otomar Krejča et le théâtre Za branou. Radovan Lipus dirige une parabole ironique sur un monde plein d’escrocs, d’hypocrites, de petits bourgeois, d’imbéciles influents et de personnes aspirant au bonheur à Vinohrady.

La même chose vous sera proposée aujourd’hui par Studio Ypsilon, le titre Flight to Heaven ou Fata Morgana est une production d’écrivain d’Arnošt Goldflam. En plus d’une de ses mallettes, des textes de Karel Poláček, Ivan Wernisch et Daniil Charms ont été utilisés pour écrire le scénario.

En mars, le Théâtre national présentera, entre autres, la première de l’opéra de Carmen le 10 mars et la première de l’opéra romantique du compositeur autrichien Franz Schreker, Remote Sound, le 20 mars ; il revient à Prague après 102 ans depuis sa première tchèque. Le dernier jour de mars, Ballet ND prévoit de présenter le titre Bohemian Gravity : Searching for liberty. La chorégraphe et danseuse du projet Yemi AD fera partie d’un triptyque de mise en scène intitulé Beats per minute. Le terme battements par minute indique le tempo de la composition musicale. Il peut également être associé à la fréquence cardiaque.