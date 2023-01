Le terroriste Jackal écope d’une troisième peine de prison à vie, il a tué deux personnes à Paris à coups de grenades

Un procureur français a requis la prison à vie pour le terroriste notoire. Sánchez a qualifié le processus « d’absurde » car il traite d’actes vieux de 42 ans. Il a nié avoir participé au meurtre et a affirmé que l’accusation n’avait aucune preuve contre lui.

Le 15 septembre 1974, Sánchez, alors âgé de vingt-cinq ans, a lancé une grenade non verrouillée dans l’une des boutiques du centre commercial à l’angle de la rue Saint-Germain et de la rue Rennes.

Selon l’acte d’accusation, il a tenté de faire pression sur le gouvernement français pour qu’il libère un radical de gauche présumé qui était détenu. Selon l’AFP, le gouvernement a fait marche arrière après les attentats du centre de Paris et a relâché l’homme arrêté.

L’avocat de Sánchez, Francis Vuillemin, a qualifié le procès de théâtre judiciaire et a souligné le manque de preuves concluantes. « Personne ne sait quel type de grenade a explosé », a déclaré Vuillemin au tribunal, notant que la vérité médiatique influence la vérité judiciaire.

La défense a souligné à plusieurs reprises que l’accusé faisait face à une campagne médiatique intense, qui a également influencé les déclarations des témoins. « Je suis innocent », a déclaré Sánchez dans son discours de clôture.

En 1979, le terroriste a admis dans une interview aux médias arabes qu’il avait lancé une grenade. Cependant, après avoir été arrêté en 1994, il a nié sa culpabilité. La défense de Carlos a tenté d’empêcher le procès en arguant qu’il était inutile de discuter de l’affaire après si longtemps avec quelqu’un qui avait déjà été condamné. La justice, invoquant le caractère terroriste de l’attentat, a rejeté ses arguments et demandes.

Selon l’AFP, l’objectif du procès était avant tout d’élucider les circonstances de l’attentat et de répondre aux attentes des victimes. « La procédure est enfin arrivée ! Les victimes attendent que Carlos soit reconnu coupable et condamné. Les blessures des victimes n’ont jamais cicatrisé », a déclaré l’avocat Georges Holleaux, qui représente les veuves des deux hommes tués et d’autres victimes. début du procès.

Sánchez, aujourd’hui âgé de soixante-sept ans, a été condamné à deux reprises à la réclusion à perpétuité. Une fois pour la mort de trois personnes, dont deux policiers, en 1975, puis pour les quatre attentats à la bombe en 1982 et 1983 qui ont fait onze morts et 150 blessés à Paris, Marseille et deux trains.

Un révolutionnaire de profession

Carlos a été le terroriste le plus recherché au monde pendant près de vingt ans. Il est né en 1949 à Michelena, au Venezuela, dans la famille d’un riche avocat qui a nommé ses fils Vladimir, Ilitch et Lénine. En 1964, il rejoint le mouvement étudiant communiste à Caracas puis complète sa formation à Cuba. En 1968, le Parti communiste vénézuélien l’envoya étudier à l’Université de l’amitié populaire Patrice Lumumba à Moscou, d’où il fut expulsé au bout de deux ans.

Il a commencé sa carrière de terroriste au début des années 1970, lorsqu’il a commencé à travailler pour le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). D’abord à Londres, où il étudie l’économie et le russe. En 1973, il est envoyé à Paris comme assistant du représentant du FPLP, Michel Múcharbal. Il a été arrêté deux ans plus tard et lorsqu’il a conduit la police à l’appartement de Carlos à Paris, Carlos a réussi à tirer sur Múcharbal et deux agents français et s’est enfui au Liban, où il a été accueilli en héros.

Après l’assassinat du « traître à la cause palestinienne » et de ces deux agents, il gagne la confiance de ses amis arabes et se voit confier l’organisation de la première grande action. Il s’agit de l’enlèvement de soixante personnes, dont 11 ministres, lors du sommet de Vienne de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en décembre 1975, au cours duquel trois personnes sont mortes. L’objectif de l’événement était de gagner un espace médiatique pour le mouvement palestinien en tant qu’otage, et il a réussi.

L’enlèvement d’un délégué au sommet de l’OPEP fait de Carlos un terroriste « célèbre » et recherché, qui dirige alors des actions allant de l’Europe occidentale au Moyen-Orient en passant par le Japon. Il est crédité d’un certain nombre d’attentats terroristes, dont le détournement d’un avion de ligne français à Entebbe, en Ouganda, en 1976, la tentative d’assassinat dans le centre de Paris en avril 1982 (un mort), l’attentat contre une voie ferrée française en mars 1982 (cinq morts ). ) et en décembre 1983 (trois tués) ou dans un centre commercial du quartier Saint-Germain à Paris en septembre 1974 (deux tués).

En tant que terroriste en fuite dans les années 1970 et 1980, Carlos se cachait également dans un certain nombre de pays communistes à cette époque. Entre 1978 et 1986, il s’est rendu (principalement avec un passeport sud-yéménite) dans l’ex-Tchécoslovaquie à plusieurs reprises. Depuis le milieu des années 1980, la Syrie lui a fourni un refuge, mais il est devenu mal à l’aise dans les années 1990, alors il a déménagé au Soudan.

Sa carrière s’est terminée en août 1994 au Soudan par une opération superficielle, prétendument une liposuccion, à l’issue de laquelle elle a été remise en France par la police locale, toujours sous anesthésie. Ici, le jour de Noël 1997, il a été condamné à sa première peine à perpétuité pour les attentats de 1975.

« Révolutionnaire de profession », l’homme a été surnommé Le Chacal par la presse d’après le livre de Frederick Forsyth Le Jour du Chacal (à propos d’un tueur à gages qui veut tuer le président Charles de Gaulle). se dit Carlos.