La ville de Jasina est l’un des endroits les plus reculés de l’Ukraine transcarpathique. Avant la Seconde Guerre mondiale, un train express en provenance de Prague s’arrêtait ici, à la gare la plus à l’est de ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Aujourd’hui, les habitants se préparent à se défendre contre l’invasion russe. Dans les environs, la milice a arrêté des personnes qui marquaient des lieux importants. Il soupçonnait qu’ils marquaient des cibles pour les attaques de l’armée de l’air et des forces terrestres russes.

Les Transcarpates ukrainiennes sont loin des explosions de bombes, des rues détruites et des longues colonnes de chars russes. Ici, les gens ne passent pas de nuits dans des abris et n’entendent pas de coups de feu pendant des jours. La ville de Koločava, célèbre pour le roman d’Ivan Olbracht Nikola uhaj le voleur ou Jasina mentionné ci-dessus, n’a pas été directement touchée par la guerre. Cependant, la milice a détenu plusieurs personnes, qui ont installé des pancartes et des panneaux spéciaux sur le terrain et sur des objets importants.

« Ce sont des agents russes qui préparent le terrain pour l’avancée des convois militaires russes ou pour des frappes aériennes », a déclaré Bohdan Andrijčuk, l’un des habitants. Selon lui, c’est la preuve que les plans du président russe Vladimir Poutine concernent non seulement la capture ou la destruction des grandes villes et des centres économiques, mais aussi des régions les plus reculées de l’Ukraine.

« Nous avons attrapé des plongeurs qui sont arrivés bien avant la guerre », a-t-il déclaré à propos du marqueur. « L’un d’eux a une arme à feu, une étrange peinture fluorescente ou un capteur électronique qui peut être enfoui dans la neige. Nous en avons déjà attrapé plusieurs comme ça auparavant. C’est pourquoi la milice dans la jeep contrôle chaque personne suspecte », décrit Andrijčuk. Montagnes de Transcarpatie d’Ukraine, appelées pendant la République Première Rus subcarpathique tchécoslovaque.

Mais les Ukrainiens ont arrêté des personnes marquant des bâtiments et des lieux importants dans de nombreuses autres régions du pays. Ils craignent que les marques peintes d’une couleur spéciale ne servent de balises pour les systèmes de guidage de missiles ou d’attaques aériennes.

« Les habitants de Kiev surveillent tous les suspects. L’un d’eux est filmé au téléphone en train de peindre une conduite de gaz menant à un immeuble de grande hauteur. Il s’avère qu’il s’agit d’une femme ordinaire, sans instruction, apparemment alcoolique. » il écrit pour Hospodářské noviny, par exemple directement du journaliste ukrainien de Kiev Andrei Kirillov.

À l’aéroport de Hostomel près de Kiev, où les troupes ukrainiennes se sont battues avec acharnement au début de l’invasion russe, des panneaux sont apparus à côté de la route. Les gens partagent leurs photos sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens pensaient qu’ils serviraient aux chars russes de signe où s’arrêter et commencer à tirer.

Mais la partie russe n’a pas dit un mot sur la marque ou la personne qui l’a diffusée en Ukraine.

Andrijčuk de Jasina travaille habituellement en République tchèque. En tant que maître maçon et charpentier, il est l’une des personnes les plus demandées dans le domaine de la construction. Cependant, l’agression russe a complètement changé sa vie, tout comme des millions d’autres Ukrainiens.

« Il n’y aura plus rien en Ukraine comme avant, même si nous expulsons les assaillants », a-t-il déclaré, reconnaissant ses difficultés mentales, son désespoir et son impuissance. Surtout quand on regarde les photos de la ville bombardée. Selon certains témoignages, la Russie a également utilisé des bombes thermobariques, l’une des armes les plus destructrices qui existent aujourd’hui. La zone affectée est éliminée par une combinaison très efficace d’un aérosol à combustion rapide et d’une onde de pression.

« La Russie bombarde tout imprudemment. Y compris des endroits qui n’ont pas d’infrastructures ou d’installations militaires importantes. C’est fou. C’est comme retourner au 21e siècle avec la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Andrijuk. Lui-même était à un âge où il n’était plus affecté par son service militaire, mais il a pu s’engager dans la milice. Ses deux fils sont couverts par le service militaire. Si la commande arrivait, ils s’inscrivaient.

Jasina est cachée dans les montagnes, à quelques kilomètres seulement de Hoverla, le plus haut sommet d’Ukraine, et n’a pas été bombardée. Cependant, l’aéroport militaire près d’Ivano-Frankivsk a été touché par un missile à air plat le premier jour de la guerre, le jeudi 24 février. Ainsi que des bases militaires à proximité.

Les habitants ont essayé d’aider leurs compatriotes qui ont fui la zone de guerre. Andrijchuk fournit sa maison d’hôtes aux réfugiés d’Odessa. Les gens ont construit des avant-postes fortifiés ici et la milice a légitimé les étrangers. « Les hommes réfugiés sont plus difficiles. Mais les femmes avec enfants seront hébergées ou assistées à Jasina », a déclaré Andrijčuk.

De plus en plus, il envisage maintenant d’emmener sa femme, son gendre et ses petits-enfants chez des amis en République tchèque. « Alors je retournerai à Jasina, » dit-il.

Comme de nombreux Ukrainiens, il a attiré l’attention sur la lenteur des réactions des pays de l’Union européenne. Il ne partage pas l’opinion selon laquelle l’Europe a exagéré son pays, mais il est critique. « Au début, il avait besoin de temps pour nous aider. Nous avons été surpris, par exemple, par l’hésitation des Allemands, qui nous ont proposé ‘généreusement’ uniquement des casques militaires », a déclaré Andrijčuk.

Il a également évoqué le voyage du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz à Moscou peu avant l’attentat. « Ils ont presque supplié. Ils ont tous les deux fait confiance à Poutine. Il jouait juste avec eux », a déclaré Andrijchuk, notant que les attitudes européennes s’étaient améliorées maintenant. Du matériel militaire, des volontaires et de l’aide humanitaire seront envoyés en Ukraine. L’Occident a imposé des sanctions économiques à la Russie. « Mais qu’est-ce qui attend depuis si longtemps ? Quand Poutine nous aura-t-il ? » Il a demandé.

Il fait l’éloge de ses compatriotes, pour qui l’invasion russe a provoqué un héroïsme désespéré. Selon des images publiées, certains se sont jetés sur des armures russes avec des bouteilles incendiaires et parfois même des haches. Andrijčuk était sûr que les forces d’invasion ne comptaient pas sur une telle résistance. « Il finira peut-être par nous détruire militairement, mais il ne nous vaincra jamais », a-t-il déclaré.

Quand il s’agit d’aider la République tchèque, Andrijčuk ne peut pas le louer. « Vous nous avez bien traités. Vous avez envoyé des trains pour les réfugiés, vous avez organisé des centaines de millions de collectes, vous avez essayé d’aider avec l’humanité et les armes. Nous en avons parlé avec des amis et nous le comprenons comme votre grande compassion pour la souffrance de nous Ukrainiens, bien que vous nous ayez longtemps considérés comme des Russes », a-t-il déclaré.

Il a envoyé des avertissements aux politiciens européens des pays colonisés. « Peut-être que l’Europe réalise enfin ce qui peut arriver lorsque l’Ukraine tombe. Le mal ne peut pas être libéré indéfiniment. Il doit être vaincu et détruit. Peut-être que les gens vont enfin se réveiller maintenant », a-t-il déclaré.

