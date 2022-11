Le Tchèque jouera les éliminatoires de la Coupe Davis 2023 au Portugal

Málaga (Espagne) – Les Tchèques affronteront le Portugal lors du tour de qualification de la phase finale de la Coupe Davis 2023. Il se jouera du 3 au 4, ou du 4 au 5 février sur le terrain adverse. Cela a été décidé par le tirage au sort d’aujourd’hui à Malaga.

« Les tirages au sort sont favorables. Les adversaires peuvent être plus amusants, mais il y a aussi des équipes qui sont plus coriaces. Il y a aussi de longs voyages, par exemple en Colombie », a déclaré le capitaine Jaroslav Navrátil dans un enregistrement pour les médias. « Je suis juste ennuyé que nous n’ayons pas joué en République tchèque depuis environ trois ou quatre ans. Ce serait bien mieux pour nos jeunes joueurs devant leurs propres fans. Mais c’est comme ça et nous chercherons ce. » entrer dans le match au Portugal », a ajouté Navrátil, dont il a joué la dernière sélection à domicile en 2019 contre les Pays-Bas.

Cette année, les Tchèques se sont maintenus en compagnie d’élite grâce à un match nul réussi avec Israël, qu’ils ont remporté 3:1 au total. Ils avaient déjà échoué lors des qualifications de mars en Argentine.

L’équipe du capitaine Navrátil a prédit le destin en tant que douzième équipe tête de série. Il doit compter sur Jiří Lehečka, 81e joueur mondial. Tomáš Macháč fait également partie du top 100, qui devrait remonter à la 98e place du classement de lundi. Jiří Veselý a chuté à la 112e place en raison d’une blessure au muscle de la cuisse.

« L’équipe sera basée sur Jirek Leheček et Tomáš Macháč. C’est important d’avoir un doublé dans l’équipe. Il y a Zdeněk Kolář ou Adam Pavlásek. On verra s’il y aura cinq joueurs possibles pour le match à l’extérieur », a déclaré Navrátil, qui pouvait également contacter Víto Kopřiva, Dalibor Svrčin ou Jakub Menšík.

Le joueur portugais le mieux classé est Joao Sousa, 33 ans, classé 82e. Quatre-vingt-onze Nuno Borges est également dans les cent premiers. « Les Portugais ont une équipe expérimentée. Macháč a joué avec Sousa aux Jeux olympiques (il a gagné 2:1 en sets). J’espère que les garçons sont pour la plupart en bonne santé », a déclaré le capitaine.

Bien que les qualifications aient lieu début février, selon Navrátil, elles se joueront probablement sur terre battue. « Les enfants vont jouer sur des surfaces dures au début de l’année, et peut-être dix jours après la fin de l’Open d’Australie, la Coupe Davis sur terre battue pourrait arriver. Il va falloir se recycler pour cela, c’est une décision complètement différente . Nous verrons ce que feront les Portugais. Nous ferons tout pour atteindre la finale même si nous sommes face à un adversaire plutôt sympathique », a déclaré Navrátil.

Les Tchèques rencontreront le Portugal pour la première fois de leur histoire. Lors des deux duels précédents, l’équipe tchécoslovaque de l’époque avait réussi, la dernière fois qu’elle avait gagné en 1971 à Prague 5:0. « Même si nous ne jouons pas selon le classement, nous serons de légers favoris. Je vais nous donner 55:45 chances », a ajouté Navrátil.

Les finalistes de cette année, l’Australie et le Canada, se qualifient immédiatement pour le tournoi final de la Coupe Davis l’année prochaine. Les Espagnols et les Italiens ont reçu des jokers.

Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe Davis (3-5 février 2023) :

Portugal – République tchèque, Croatie – Autriche, Hongrie – France, Ouzbékistan – États-Unis, Allemagne – Suisse, Colombie – Royaume-Uni, Norvège – Serbie, Chili – Kazakhstan, Corée du Sud – Belgique, Suède – Bosnie-Herzégovine, Pays-Bas – Slovaquie, Finlande – Argentine.