Le Slavia a puni les supporters avec une interdiction de stade de cinq ans et une amende de 50 000

Football Slavia a puni trois supporters pour intrusion dans l’aire de jeu, jeté des objets sur le terrain et détruit des biens lors d’un match de championnat avec Pilsen avec une interdiction de cinq ans d’entrer dans le stade et une amende de 50 000 couronnes. En outre, il demandera une indemnisation pour les dommages causés. Les Praguois l’informent sur leur site internet.

« Nous refusons clairement de tolérer les menaces pour la santé des joueurs et des autres visiteurs du stade et nous continuerons à enquêter de manière intensive sur les images des caméras et d’autres preuves du match », a déclaré Slavia.

Dans le même temps, il a encouragé les fans à ne pas entrer sur le terrain et à ne rien lui lancer lors du prochain match. « En cas de jets répétés d’objets à grande échelle dans une zone mettant en danger la sécurité des joueurs et de l’équipe de mise en œuvre, le Slavia est prêt à continuer à installer le filet de barrière, comme cela se fait habituellement dans certains stades européens », a déclaré le Tchèque. champion.

La commission disciplinaire de la League Football Association a entamé une procédure avec les deux clubs après l’affrontement houleux de dimanche dans la seconde moitié de la superstructure de la ligue entre Slavia et Pilsen. Selon la commission, les hôtes ont violé les obligations des organisateurs dans plusieurs cas. Avant le coup de sifflet d’ouverture, les supporters ont jeté une tasse de bière sur le gardien de Pilsen Jindřich Staňek, ont insulté leur adversaire pendant le match et, utilisant des feux d’artifice interdits à la fin de la première mi-temps, ont suspendu le match pendant plusieurs minutes.

Les supporters du Slavia ont également fait face à des soupçons de propos racistes contre Jean-David Beauguel avant le penalty, qui a vu les visiteurs égaliser à 1:1 au début de la sixième minute. Après le but, les habitants de Plzeň ont célébré sur leur banc et la foule leur a lancé des objets.

Le directeur général de Pilsen, Adolf ádek, a montré que les partisans slaves étaient un médiateur honnête. Viktoria a exprimé ses regrets pour son attitude, mais a en même temps démissionné à cause de la haine et de l’agression des supporters nationaux.