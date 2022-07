Le ski est réservé aux très riches. Le record de fonte des glaciers alpins transforme également les entreprises locales

DANSAutrefois, à Tignes, en France, le ski se pratiquait sur les glaciers toute l’année. Mais cette année, c’est la saison de ski d’été là-bas ne dure que 14 jours, le temps le plus court de l’histoire de la station. La cause en est une vague de chaleur qui a balayé l’Europe. « Cet été pourrait entrer dans l’histoire comme le pire en termes de perte de glaciers. Jusqu’à présent, c’était 2003 », dit le glaciologue Giovanni Baccolo de l’Université de Milan, affirme que la fréquence des mauvaises années augmente. Et la perte des glaciers signifie des problèmes pour les économies locales en plus des dommages écologiques généralisés. Surtout pour les opérateurs de ski qui doivent trouver un chemin vers un avenir sans éternelles pistes blanches. Cela rend le ski plus cher.

Basé sur image du satellite européen Sentinel 2. par exemple, le glacier italien de la Grande Murailles a perdu près d’un cinquième de sa couverture de neige entre le 10 et le 18 juin de cette année. De plus, une telle glace glaciaire exposée fond deux fois moins vite que la neige. Selon les scientifiques, cet été devrait avoir un effet permanent sur la forme des glaciers de la montagne.

Basé sur Dossier spécial océans et cryosphère dans un climat en mutation les montagnes se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Plus précisément, de 0,3 degré Celsius par décennie, alors que le monde se réchauffe d’un dixième de degré plus lentement. En 2100, selon ce rapport MezGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 94 % des glaciers alpins vont disparaître. « Les plus petits disparaîtront même bien avant 2050 », a déclaré le glaciologue Fabien Maussion de l’Université d’Innsbruck, en Autriche, à HN.

