Le sixième petit biathlète à Ruhpolding

Le joueur de 33 ans originaire de Thuringe n’a obtenu qu’un seul penalty dans sa poursuite et est en passe de monter sur le podium à trois semaines des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Lorsque Quentin Fillon Maillet (2 pénalités) de France a gagné, l’ancien champion du monde avait 37,9 secondes de retard. Le Russe Alexander Loginov (1) a pris la deuxième place devant le Biélorusse Anton Smolski (1).

Étonnamment, le deuxième meilleur joueur allemand était David Zobel, qui a raté de peu la marque avec son dernier coup. Le Bavarois de 25 ans a obtenu la moitié des standards olympiques à la dixième place. Benedikt Doll (4 pénalités) est passé du deuxième au onzième. Après la deuxième place au sprint de Doll et la deuxième place au relais samedi, le protégé du sélectionneur national Mark Kirchner a terminé la Coupe du monde à domicile à la Chiemgau Arena, vide à cause du coronavirus, avec deux places sur le podium. les skieurs n’ont pas eu autant de succès cette saison.

En l’absence de stars norvégiennes autour de Johannes Thingnes Bö, qui ont tous terminé le camp d’entraînement dans les hautes terres, Doll a pris les devants après le premier tournage. Après le premier tour, il a 15 secondes d’avance sur le vainqueur du sprint Fillon Maillet et a conservé cette position après son deuxième passage au stand de tir. Cependant, l’ancien champion du monde a dû entrer deux fois dans le cercle de pénalité alors qu’il était debout et Lesser, sixième du sprint, est passé deuxième après un total de 15 coups. À la fin, Lesser n’a pas non plus pu conserver sa position.

