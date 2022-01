Le siège de l’étape 2 de la Coupe du monde de vélo de montagne 2022, Petropolis, abrite des athlètes professionnels et amateurs

16/janv 16:07 de Vinícius Ferreira

Petrópolis et ses montagnes, situées dans la forêt atlantique de la région de Serrana dans l’État de Rio de Janeiro, sont l’une des villes préférées des cyclistes au Brésil et dans le monde pour le VTT. Et la preuve, ce sera l’étape, pour la première fois, d’une des étapes des Coupes du Monde de VTT XCO (Olympic Cross Country) et XCC (Cross Country) Mountain Bike. Cet événement sera la deuxième étape du monde, qui a la France comme point de départ. Il se déroulera du 8 au 10 avril et sera animé par Henrique Avancini de Petropolitan, lauréat du concours en 2020.

En fait, c’est précisément parce qu’Avancini de Petrópolis la ville est sur la liste des étapes de la Coupe du monde 2022. ) et nos partenaires pour amener l’événement au Brésil. Je participe beaucoup dans le sens de trouver un organisateur répondant aux exigences de l’UCI. Ils ont demandé, si je viens au Brésil, ce devrait être dans ma ville », a déclaré Avancini, qui pilote pour l’équipe Cannondale Factory Racing et continue de s’entraîner dans sa ville natale pendant la pause entre les compétitions nationales et internationales. « C’est une réussite collective. Tant pour moi qui ai grandi en tant qu’athlète, pour la Michelin CIMTB (Coupe Internationale de VTT) en tant qu’organisateur et pour tout le contexte du cyclisme au Brésil, qui est devenu une puissance mondiale dans le sport », a conclu Avancini.

© Jan Kasl / Ensemble de contenu Red Bull

Au total, le monde comptera neuf étapes XCO et XCC et 8 Coupes du monde Down Hill – DH. La Coupe du monde de DH démarre en premier, avec des étapes les 26 et 27 mars dans la ville française de Lourdes. L’étape de compétition Petropolitan sera la deuxième de la Coupe du monde 2022, cependant, la première des compétitions auxquelles participe Avancini, XCO.

La définition d’un championnat du monde à Petropolis révèle le potentiel sportif de la ville

Le Brésil est l’un des pays avec le plus grand nombre de fans de sport et, bien sûr, Henrique Avancini en est actuellement responsable. C’est également ce que pense l’athlète professionnel de VTT Larry Martins, triple champion brésilien de marathon VTT et double champion national de contre-la-montre et XCO.

« Petrópolis s’est toujours démarqué sur la scène nationale du VTT. D’abord avec Albert Morgen, puis avec notre idole Henrique Avancini. Depuis lors, le VTT ici a grandi en qualité et en pratique dans le sport, sans aucun doute le VTT national, avec Henrique comme ambassadeur et supporter, a gagné de l’espace sur les réseaux sociaux et le sport. L’arrivée de l’étape de la Coupe du monde de VTT à Petropolis est le résultat de l’organisation de divers secteurs de la société, du sport, de la politique et des affaires. Cela sera bénéfique pour le tourisme pétropolitain et pour le VTT national », a déclaré Larry.

L’année dernière, lorsque l’événement a été annoncé par le gouvernement de la ville, lors d’un événement auquel a participé Avancini, on s’attendait à ce que cinq mille personnes supplémentaires visitent la ville à cause de la Coupe du monde. L’événement de Petropolis a marqué le retour de la compétition au Brésil après 17 ans. Le dernier grand événement cycliste international du pays a eu lieu en 2004. La Coupe du monde est considérée, avec le Tour de France, comme le premier événement cycliste au monde.

La scène est aussi le carburant pour encourager le sport chez les amateurs et l’utilisation du vélo comme moyen de transport dans la ville.

Et il n’y a pas que les compétiteurs professionnels qui sont ravis d’apprendre que la ville accueillera l’étape de la Coupe du monde de VTT. Cleo Quintella, athlète amateur, voit la ville comme une incitation naturelle à pratiquer ce sport. « La montagne attire de plus en plus les amoureux de la montagne, tant à vélo qu’à pied. Le défi de trouver les sites vaut bien l’effort. C’est très amusant de grimper et d’atteindre le sommet, de conquérir et de prendre des photos pour s’inscrire et Petropolis est un stimulant naturel pour ceux qui aiment la nature », a déclaré le cycliste qui a également déclaré avoir vu le sport se développer chaque jour dans la ville. « Quand j’ai commencé, je n’avais pas autant d’amateurs de sport. Au moment où mon copain, aujourd’hui mari, était celui qui m’a fait entrer dans le monde du vélo, je viens de commencer à l’accompagner et aujourd’hui je suis devenu accro.

© Bartek Wolinski

Les données d’Abraciclo (Association brésilienne des fabricants de motos, cyclomoteurs, scooters, vélos et similaires) montrent que la croissance de la production de vélos au Brésil en 2020 était de 12,8 %, avec un total de 750 000 vélos produits. En 2021, on assistera à une nouvelle croissance, de l’ordre de 15,7% enregistrée par le secteur de la production de bicyclettes. L’une des raisons de cette augmentation est que les vélos sont entrés dans la vie quotidienne des Brésiliens pendant la pandémie.

« En 2021, nous (Acipe) avons mené une enquête qui a inclus Petropolis dans le profil national des cyclistes brésiliens, qui a montré que de nombreuses personnes ont adopté le vélo comme moyen de transport alternatif à la voiture. Et le fait que Petropolis ait été choisie pour accueillir la Coupe du monde de VTT montre clairement l’importance de la ville pour ce type de sport. Un événement comme celui-ci aura plusieurs impacts positifs sur la ville, notamment en soulignant que le cyclisme apporte des avantages à tous les secteurs, tels que le tourisme, la mobilité urbaine, la santé et l’économie », évalue la présidente de l’Association cycliste de Petrópolis – Acipe, Isabela Guedes, qui nous a également rappelé la nécessité d’une politique publique pour mieux assurer la sécurité et la mobilité.

« Particulièrement pendant la Coupe, nous aurons des cyclistes du monde entier qui parcourront la ville, renforçant l’importance de l’éducation et de l’empathie dans la circulation, qui sont nécessaires à une bonne coexistence entre conducteurs et cyclistes. Ces athlètes sont sans aucun doute conscients des autres réalités de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, des sujets que la ville de Petropolis en est encore à ses balbutiements, mais nous pensons que dans un avenir proche, nous aurons une infrastructure cyclable plus grande et meilleure et plus de valeur pour la vie dans le trafic. Cet événement sera sans aucun doute un jalon dans l’histoire du cyclisme brésilien dans la région de Petropolitan ».

Calendrier de la Coupe du monde de VTT 2022

26 et 27 mars – Lourdes, France (DH)

8-10 avril – Petropolis, Brésil (XCO/XCC)

6-8 mai – Albstadt, Allemagne (XCO/XCC)

13-15 mai – Nove Mesto, République tchèque (XCO / XCC)

21 et 22 mai – Fort William, Royaume-Uni (DH)

10-12 juin – Leogang, Autriche (DH/XCO/XCC)

8-10 juillet – (lieu à confirmer) (DH/XCO/XCC)

15 au 17 juillet – Vallnord, Andorre (DH/XCO/XCC)

29-31 juillet – Snowshoe, États-Unis (DH/XCO/XCC)

5-7 août – Mont-Sainte-Anne, Canada (DH/XCO/XCC)

2-4 septembre – Val di Sole, Italie (DH/XCO/XCC)

Championnat du monde XCO/DH 2022

24-28 août Championnats du monde XCO / DHI / Team Relay aux Gets, France