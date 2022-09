Le seul Tchèque au Barca est un héros, mais il peut aussi grimper. Drda l’a fait tomber de la barricade des fous

Il est le seul footballeur tchèque à avoir jamais porté le célèbre maillot de Barcelone. C’était une fin heureuse à l’histoire dramatique de la vie du milieu de terrain de football Jiří Hanke. Avant que le natif Lysá nad Labem ne porte pour la première fois le célèbre maillot du club, il a combattu contre la Wehrmacht lors de l’Insurrection de Prague, et quelques années plus tard, il a fui le régime communiste.

C’était le 5 mai 1945. Les manifestations contre les envahisseurs allemands se sont rapidement transformées en résistance armée et des barricades ont été érigées dans les rues de Prague. L’un des quartiers généraux de l’Insurrection de Prague était situé dans la rue U Studánky, dans le gymnase slave de l’époque. Ce n’est pas une coïncidence, un certain nombre de membres du club sportif se sont alors engagés dans un combat déséquilibré avec la Wehrmacht en retraite.

L’un d’eux est le milieu de terrain de football Jiří Hanke.

Il tient pour acquis d’affronter les chars allemands le fusil à la main, mais il est issu d’une famille activement impliquée dans la résistance pendant le protectorat. La résistance héroïque du peuple de Prague a finalement contribué à la libération définitive de la Tchécoslovaquie. Cependant, les Slavis ne parviennent pas à sauver leur stade, alors situé à Letná : des soldats allemands mettent délibérément le feu aux tribunes en bois.

De plus, Hanke a également amené son ami avec qui il a « servi » aux barricades de la rue Kamenická pendant les jours de l’Insurrection de Prague. La vie de Karel Keval, son coéquipier chez les Slaves, a été stoppée prématurément par une balle allemande.

« Le rôle de Hanke dans la libération de Prague a été noté par l’écrivain Jan Drda dans la version originale du roman Němá Barricade. Cependant, après la pression des responsables communistes, il a dû retirer son nom de l’œuvre », explique le célèbre historien du football Vladimír Zapotock. .

La raison était simple : il s’est enfui à l’étranger en 1950. Les fonctionnaires communistes l’ont souvent réprimandé pour avoir refusé de participer aux compétitions syndicales, et la raison pour laquelle il n’avait pas de carte de membre n’a pas aidé Hanke. Le camarade responsable fouilla dans le tiroir, le lui tendit, et alors la réserve de vingt-six ans sut qu’il n’avait pas le choix.

Le 5 avril, il dispute son douzième derby avec le Sparta, mais disparaît ensuite. Apparemment, seul le manager de l’équipe Karel Sehnoutka était au courant de son intention d’émigrer, qui lui a conseillé d’obtenir une carte de joueur des communistes dans la direction du football de Slavia (alors Dynamo Slavia), ce qui, selon les règles de la FIFA, lui permettait également de jouer à l’étranger. , et d’y signer un contrat professionnel.

« Il existe diverses histoires sur la façon dont il est arrivé à l’étranger, mais Hanke ne les a jamais racontées. Une variante est que, en dehors du football, il travaille pour la société Energovod et ses fonctions officielles l’emmènent souvent dans les zones frontalières, afin qu’il puisse connaître l’itinéraire à travers la bordure verte. », explique Zápotocky.

Cependant, non seulement Hanke est orné de personnages héroïques, mais il a également des traits de personnalité moins visibles. Il n’était pas un footballeur de naissance et lorsqu’il est arrivé à Prague en 1942, il a commencé l’athlétisme en Slavia – il s’est consacré à la course et au saut et est même devenu membre de l’équipe de relais du 400 mètres.

Pendant la guerre, il était de coutume que les athlètes s’entraînent ensemble, et le rapide Hanke a attiré l’attention des officiels du football, qui aimaient particulièrement sa voiture inhabituellement longue.

Mais personne ne le lui a dit, à part le perroquet. Il aime répéter les consignes du coach pour leur faire plaisir. Il y a même une tradition selon laquelle il a secrètement apporté une valise remplie de viande à Josef Bican, qui était en pénurie pendant la guerre – juste pour impressionner le célèbre tireur.

Jiří Hanke (deuxième à partir de la droite dans la rangée du haut) dans le match record que le Slavia a remporté contre eské Budějovice 15:1 en 1948 | Photo: Archives de Vladimir Zapotocký

Au Slavia, il hésitait entre l’équipe première et la réserve, mais au fur et à mesure que les joueurs rouges et blancs devenaient de moins en moins nombreux – certains pleinement engagés, d’autres même fermés –, l’entraîneur de l’époque, Emil Seifert, lui donnait plus d’occasions. À la fin de la guerre, il était déjà dans la formation de base, viré en équipe nationale, même lors d’un match mémorable contre la Hongrie (5-2) en 1949.

Cependant, après avoir déménagé, il n’est pas allé directement à Barcelone, il a sauté dans la ligue colombienne pendant un an. Ses connaissances du club catalan, l’entraîneur Ferdinand Daučík et l’attaquant Ladislav Kubala, l’auraient aidé à organiser un engagement dans l’équipe des Millonarios, où brillaient à l’époque les célèbres couleurs d’Alfredo Di Stéfano. Pour gagner quelques dollars, car il s’est échappé de Tchécoslovaquie pratiquement sans moyens.

Il a ensuite remporté le titre et la coupe d’Espagne avec un grand club catalan, contre lequel Pilsen jouera en Ligue des champions aujourd’hui. Dans la meilleure compétition, il a disputé 57 matchs pour lui en quatre saisons, marquant cinq buts. Il a ajouté un autre départ en Liga pour le petit club barcelonais CD Condal, puis a joué pour le FC suisse Bienne.

Si la première moitié de la vie de Hanke a été vécue à un rythme dramatique, la seconde moitié a été douce. Et littéralement.

« Il a trouvé un partenaire français qui est un célèbre pâtissier. Il s’est lancé dans l’entreprise et ensemble, ils possédaient une chaîne de pâtisseries. Nous avons des nouvelles de Hank de 1996, lorsque le Slavia a disputé les demi-finales de la Coupe UEFA à Bordeaux. Sur cette occasion, ils se sont rencontrés en France. Et c’était la dernière fois, ce que les gens des Slaves ont vu avec lui », a déclaré Zápotock.

Hanke mourut dix ans plus tard à Lausanne, en Suisse.