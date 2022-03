Le seul centre de ce type en Pologne ne fonctionne pas comme il le devrait. « Il crie au ciel pour se venger »

« Un équipement d’une valeur de 250 millions de PLN est utilisé dans 15 à 20%, et les gens meurent, les enfants meurent » – a écrit Beata Igielska à propos du Cyclotron Bronowice Center

L’audit NIK a été achevé en avril de l’année dernière. Il n’y a littéralement rien au milieu. Dans la déclaration post-audit, nous lisons : « Comme aucune irrégularité n’a été constatée, BPK n’a formulé aucun commentaire ou conclusion »

« La liste des négligences administratives est longue. Tout d’abord, le ministre de la Santé et le Fonds national de la santé n’ont pas pris les mesures adéquates et n’ont donc pas fourni aux patients cancéreux un accès adéquat à l’une des méthodes les plus modernes de traitement du cancer » – a écrit Igielska

Et il se demande si « le cyclotron de Bronowice finira par être utilisé à 100 % comme médicament ».

Plus d’une fois, nous avons entendu des voix dire que l’équipement médical très coûteux dans les établissements de santé n’était pas utilisé de manière optimale en raison de contraintes financières. Mais ce qui s’est passé au Cyclotron Bronowice Center (CCB IFJ PAN) de Cracovie, ouvert en 2015, appelle la vengeance au ciel.

Soulignons tout de suite : ce n’est pas la faute du centre. Le CCB, qui fait partie de l’Institut de physique nucléaire de l’Académie polonaise des sciences, possède le cyclotron Proteus C-235. C’est le seul centre en Pologne où les services de santé de radiothérapie protonique sont inclus dans le soi-disant ensemble de prestations garanties.

Théoriquement, ce panier comprend également les enfants. Théoriquement, parce que l’hôpital universitaire pour enfants de Cracovie a cessé d’irradier les patients pédiatriques du centre en mai 2019. L’une des raisons est le manque d’anesthésistes pédiatriques qui mettent les enfants sous anesthésie générale pendant l’irradiation.

« Un équipement d’une valeur de 250 millions de PLN est utilisé dans 15 à 20%, et des gens meurent, des enfants meurent … Ou ils collectent 200 000 USD pour un traitement sur le même équipement aux États-Unis, alors qu’en Pologne, une telle thérapie coûte 80 à 90 000 PLN .PLN (thérapie complète, 35 fractions), la petite thérapie est encore moins chère « – en 2018, l’appel de l’employé central circulait sur les réseaux sociaux. Ce sujet a également été soulevé par les médias nationaux. Règlement du ministre de la santé sur les prestations garanties dans le domaine des soins, les hôpitaux contiennent une liste restreinte d’indications.

Liste limitée d’indications

– La liste actuelle est très stricte et limite le nombre de patients. Je pense que lors de sa création, le ministère a été guidé par la crainte que trop de candidats ne postulent. D’autre part, le nombre est trop petit – souligné plus tard, le prof. Marek Jeżabek, alors directeur de IFJ PAN, dans une interview avec le portail Interia.pl. Il a également informé le ministère de la Santé, qui traitera le dossier et pourrait introduire des changements dans quelques mois. En attendant mars 2022 et toujours pas de changement au niveau attendu.

L’audit NIK a été achevé en avril de l’année dernière. Il n’y a littéralement rien au milieu. Dans la déclaration post-examen, nous lisons : « En ce qui concerne l’absence d’écarts, BPK n’a formulé aucun commentaire ou conclusion », et « le nombre limité de patients par rapport au nombre attendu est dû à des raisons extérieures à l’Institut. Le traitement des patients est effectué conformément au règlement du ministre de la santé concernant les prestations garanties dans le cadre des soins hospitaliers ».

L’avis positif de la Cour suprême des comptes et la bagarre médiatique de 2018 et l’extension ultérieure de la liste des maladies éligibles au traitement au centre signifient qu’il peut aujourd’hui utiliser 50% de ses options de traitement. C’est scandaleux dans un pays où des collectes de fonds pour les malades du cancer sont lancées chaque jour, y compris le traitement avec cette méthode, qui est actuellement l’une des plus modernes au monde. Les malades polonais, qui ont de tels trésors dans leur pays, vont en République tchèque ou en Allemagne pour s’illuminer. Bien sûr, avec plus d’argent qu’ils ne le pouvaient en Pologne.

La protonothérapie dans le monde est une grosse affaire. Le coût estimé par les centres étrangers sur la base des autorisations accordées pour le traitement à l’étranger, par exemple en 2010-2015, est de 11,755 millions de PLN. Le service le plus cher effectué aux États-Unis a coûté 1,267 million de PLN, le moins cher était la protonthérapie oculaire dans le centre allemand – 18,1 mille PLN. zloty. Le coût moyen de cette thérapie dans les centres allemands à cette époque était de près de 93 000 PLN. PLN, et dans le centre de la France environ 250 mille. zloty.

Actuellement, le prix de la protonthérapie en République tchèque est d’environ 150 000 PLN. zloty. En Allemagne, c’est encore moins cher – environ 100 à 120 000. Dans Bronowice encore 60-73 mille. Le traitement commercial au centre n’est actuellement pas possible.

Dans la toile d’araignée du système

La liste des oublis administratifs est assez longue. Tout d’abord, le ministère de la Santé et le Fonds national de la santé n’ont pas pris les mesures adéquates et n’ont donc pas fourni aux patients cancéreux un accès adéquat à l’une des méthodes de traitement du cancer les plus modernes. Cependant, l’Institut national d’oncologie n’a pas mis en œuvre les termes du contrat conclu en 2016 avec la branche Malopolska du Fonds national de la santé pour la fourniture de protonthérapie, y compris l’arrêt du rayonnement des tumeurs situées en dehors de l’organe de la vision chez les enfants à partir de mai 2019 .

« Le ministère de la Santé n’a pas élaboré de stratégie pour le développement de la protonothérapie en Pologne, ce qui a rendu difficile la mise en œuvre et le déploiement de méthodes innovantes de traitement du cancer et l’organisation de la prestation de services. Ce n’est qu’en novembre 2019 qu’il a nommé une équipe pour développer une stratégie – bien qu’il ait au moins à partir de 2013 des informations sur la création prévue du centre et sur les expériences de protonthérapie pour le cancer de l’œil », lit-on sur le portail d’oncologie pour les patients. et médecins Onkonet.pl.







Dans la première version, des experts, dont l’équipe nationale de consultants pour la protonthérapie, ont recommandé près de 50 néoplasmes malins pour la protonthérapie. Cependant, le ministère de la santé a fourni à l’Agence d’évaluation et de tarification des technologies de santé une liste ne contenant que 10 indications (sic), et l’AOTMiT n’a qualifié que sept cas de tumeurs malignes pour cette thérapie. Pour les responsables, ce sont des données dans des tableaux Excel, pour plus de la moitié des centaines de patients qui pourraient bénéficier de la thérapie en 2016-2018, c’est un drame. Ce n’est qu’en 2019 que la liste a été élargie de neuf autres indications.

– En 2016 nous n’avons irradié qu’un seul patient au poste portique, alors qu’en 2021 il y avait 171 patients. Au total, en 2021 nous avons irradié 197 patients, car en plus des patients de l’unité appliquant le contrat NHF pour la protonthérapie en dehors de l’organe de la vision, à savoir l’Institut national d’oncologie de Cracovie, près de 30 patients irradiés atteints d’un cancer de l’œil sont venus nous voir . de la clinique d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire de Cracovie. Nous avons encore un potentiel important dont l’utilisation est actuellement estimée à 50 %. – dit le Dr Hab. Renata Kope, professeur IFJ PAN, responsable du Cyclotron Center Bronowice.

– Outre le petit nombre d’indications, je pense que le problème est le faible coût du traitement médical. Cette année, le prix de l’électricité a considérablement augmenté, ne serait-ce que pour cette raison je m’attendais à ce que la facture soit deux fois plus élevée. L’appareil doit fonctionner en permanence. Si le prix ne bouge pas, nous nous retrouverons dans une situation difficile – Renata Kopeć est inquiète.

Dans le règlement de 2019, il y avait une légère extension des indications, maintenant autre chose est prévu. De plus, certains patients ont été référés hors AMM. Le consentement a été donné par le consultant national en radiothérapie.

Dans cette situation, le ministre de la santé, en concertation avec le président de la Caisse nationale de santé et en collaboration avec les représentants des entités médicales publiques s’occupant des soins oncologiques, devrait élaborer d’urgence des règles d’organisation de la protonthérapie, en tenant compte de la possibilité de conclure des contrats avec des prestataires de toute la Pologne, y compris directement séparés pour les adultes et les enfants.

Le Dr Tomasz Skin, MD, chef du Laboratoire de radiothérapie protonique de l’Institut national d’oncologie – Institut national de recherche, branche de Cracovie, estime également que la radiothérapie protonique nécessite une extension des indications décrites dans la réglementation du ministère de la Santé.

– Nous attendons la décision finale du ministère. Nous espérons que la liste sera élargie dans un proche avenir. L’évaluation des procédures doit être considérablement améliorée. Déjà au moment de la première évaluation, il y a plus de cinq ans, le coût de la protonothérapie était nettement inférieur aux prix des autres centres européens. Pendant le fonctionnement du centre, l’évaluation n’a pas changé, ce qui, dans le contexte de l’inflation et de la hausse du coût de production des rayons protons, réduit également la rentabilité de la thérapie – souligne le médecin.

Selon lui, il est important pour les adultes et les enfants que la thérapie soit efficace et sûre. Par conséquent – en plus de la question très importante de l’espace et de l’équipement – un personnel médical qualifié est nécessaire.

– Nous parlons non seulement d’anesthésistes, mais aussi d’oncologues et d’hématologues pédiatriques, ainsi que d’oncologues en radiothérapie ayant une expérience appropriée dans la prise en charge des patients pédiatriques – énumère le Dr. Peaux.

A noter que le cyclotron est également utilisé par les physiciens, les ingénieurs et les radiobiologistes, pour qui le faisceau de protons est utilisé, entre autres, par l’étude des propriétés de la matière et la sensibilité des matériaux biologiques aux rayonnements. Les résultats des recherches menées au CCB sont des publications dans les domaines de la physique médicale, de la dosimétrie et de la radiobiologie, ainsi que de la recherche fondamentale en physique nucléaire.

Marathon officiel – suite

Pendant plus de deux semaines, le ministère de la Santé n’a pas répondu à mes questions sur la non utilisation du potentiel thérapeutique du cyclotron à Bronowice. Et c’est ce qui décide de modifier l’évaluation des actes médicaux et d’élargir la liste.

Le Fonds national de la santé de la branche provinciale de Małopolska à Cracovie estime qu’il se conforme à la fourniture et à la disponibilité des services de protonthérapie pour les cancers situés en dehors des organes de la vision en signant un contrat en 2016 pour sa mise en œuvre avec l’Institut national d’oncologie. Succursale Maria Skłodowskiej-Curie à Cracovie. Le NIO, et non le Fonds national de santé, devrait sélectionner des sous-traitants pour les services de radiothérapie protonique pour les enfants.

«Maopolska OW NFZ n’est pas partie au processus, mais surveille en permanence la situation concernant les mesures prises par NIO pour le sélectionner. S’il existe des établissements prêts à fournir des services de protonothérapie pour les néoplasmes non visuels pour les patients pédiatriques, MOW NFZ n’exclut pas la possibilité d’annoncer des processus supplémentaires qui permettront la conclusion du contrat. Dans les situations où l’état de santé du patient nécessite un traitement prévu à l’étranger, il peut être possible d’obtenir une approbation pour financer un tel traitement », indique le communiqué.

Kamila Malinowska, épidémiologiste, directrice du cabinet présidentiel de l’Agence d’évaluation et de tarification des technologies de santé, a informé que le 22 décembre 2021, le président a émis la recommandation n°1. 139/2021 sur l’évaluation de la validité des changements dans la technologie médicale. dans le cadre des critères d’éligibilité élargis à la protonthérapie des cancers situés hors de vue des organes. Le rapport d’analyse accompagné de la Position du Conseil de la Transparence et des recommandations d’élargissement des critères sont soumis au Ministre de la Santé. Cela signifie-t-il que le cyclotron de Bronowice sera finalement utilisé à 100 % pour la médecine ?

