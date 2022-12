Le service social est sorti, c’est brura. Ce n’est pas une menace, grâce à St

L’Association des prestataires de services sociaux (APSS) du centre a publié une brochure décrivant les procédures en cas de panne de courant, ou de panne d’électricité, sur le point d’affecter les résidents. La menace de coupures de courant, que nous pouvons entendre même de nos pieds, ne durerait probablement pas des dizaines de minutes ou des heures tout au plus, mais même des jours, debout frèrequi compte environ 40 pages.

Le président de l’association, Ji Horeck, a déclaré à iDNES.cz que la raison de sa création était le fait qu’un certain nombre de pays européens avaient préparé cette procédure à différents moments. Ils sont même obligés d’avoir des équipes de travail et de crise en cas de panne des services sociaux, comme l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Allemagne.

En cas d’accident, la vie normale s’arrête pratiquement

Selon Horecky, quelle est l’ampleur du problème de la panne de courant pour les services sociaux, sur la durée totale de la panne. C’est-à-dire si un tel incident se produirait en quelques heures ou en plus de cent heures, mais même un incident de 24 heures sans préparation et connaissance de toutes les conséquences constituerait une menace pour lui, en particulier pour les soi-disant résidence services. , comme les maisons de retraite par exemple, a expliqué Horeck.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, les prestataires de services sociaux n’étaient pas préparés à ce sort. Par exemple, l’agrégat de remplacement a un maximum d’un cinquième des unités d’occupation. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de publier cette recommandation, a déclaré le président de l’association à iDNES.cz.

L’Association rappelle dans des documents que les prestataires de services sociaux en résidence, qui sont responsables de la santé et de la vie de leurs clients et employés, doivent se préparer à de telles situations et s’assurer que l’impact est le plus minime possible. Quelques heures après la panne d’électricité, la station mobile sera éteinte, si l’électricité n’est pas disponible pendant au moins 10 heures, l’approvisionnement en eau potable est également problématique, selon le document.

Il souligne également qu’en cas de panne de courant, la vie normale s’arrête – dans les villes, les transports en commun s’arrêtent, il est impossible de faire l’épicerie, les systèmes de commande et de paiement et les caisses enregistreuses dans les magasins ne fonctionnent pas, le carburant ne peut pas être acheté et il est impossible de communiquer via Internet.

L’impact des flux d’énergie dans le futur (ce qui fonctionne quand). | crédit photo : APSS

Bien sûr, personne n’a rêvé de cet état de choses, et ce rêve a peu de chances de se réaliser, mais c’est possible. Et l’expérience passée des coupures de courant régionales en Europe nous prouve que ces options doivent être préparées, en particulier lorsqu’il s’agit de soins de longue durée pour les personnes âgées, a déclaré Horeck de l’association.

Selon les instructions, les employés des services sociaux doivent agir de manière à protéger la vie, la santé et la dignité des clients, le droit à la vie privée, la liberté de mouvement ou la liberté de décider de leur vie. L’association complète comporte plusieurs points.

Uniquement à cause de la pandémie

L’un d’eux est la première étape lors d’une panne de courant. Il est divisé en étapes en fonction de l’heure à laquelle l’alimentation est commutée – dans les 2 heures après une panne apparente, étapes à 3 et 8 heures et huit heures environ.

L’instabilité mondiale actuelle me présente les situations les plus différentes, la panne d’énergie étant l’une d’entre elles. En utilisant le précédent de la pandémie, nous n’avons pas gâché l’occasion et avons pris les préparatifs en main. Nous avons créé des documents qui aideront les services sociaux du logement à comprendre leur impact, a ajouté Daniela Luskov, vice-présidente de l’Association des prestataires de services sociaux R pour la qualité des services sociaux et rédactrice en chef de Domov U Biiky.

Les éditeurs d’iDNES.cz ont également contacté l’opérateur de la centrale électrique d’Esk, la société d’État EPS, concernant la panne d’électricité. Il est vrai que la République tchèque, en ce qui concerne l’électricité, est un pays exportateur, a commenté le porte-parole d’EPS Luk Hrabal pour iDNES.cz.

Si la zone environnante manque d’électricité et que la situation menace de provoquer une panne d’électricité, Hrabal veille à ce que les réseaux de transport européens soient interconnectés, garantissant que leur exploitation sûre et fiable doit être effectuée dans le cadre d’une coordination internationale afin qu’il y ait un équilibre entre la production et la consommation de l’énergie électrique à tout moment.

Une situation extrêmement improbable

Les règles sont disposées de telle manière que si un pays a un problème avec l’équilibre des pouvoirs, il doit utiliser tous les moyens pour équilibrer l’équilibre. Les villes voisines peuvent bien sûr aider, mais seulement d’une manière qui ne leur crée pas de problème d’équilibre, a déclaré Hrabal, ajoutant qu’en dernier recours, les villes touchées peuvent également limiter la consommation selon des plans d’urgence préparés à l’avance.

En cas de problème, la République tchèque, en raison du caractère exportateur de tous les systèmes de transport mentionnés ci-dessus, aura une très faible probabilité de limiter la consommation de marchandises, a expliqué le porte-parole d’EPS.

Les coupures de courant dans l’histoire européenne. | crédit photo : APSS

Selon lui, le gestionnaire du réseau de transport a un devoir de défense complet pour assurer le fonctionnement synchrone de toutes les zones connectées, et tout le système est configuré pour cela. Cependant, si la production synchrone est divisée en îles, nous pouvons exploiter le système d’électrification en régime insulaire et nous n’aurons probablement pas besoin d’arrêter la consommation, car elle sera couverte par les ressources de la République tchèque. système d’électrification, a ajouté Hrabal.

Nous sommes préparés à cette opération, mais il s’agit en effet d’une situation extrêmement impossible. La priorité était d’attaquer les opérations synchrones de l’autre côté du continent européen, en veillant à reparler.