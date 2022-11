Le sénateur Pavel Fischer cherche Castle une deuxième fois — ČT24 — Télévision tchèque

Vie personnelle et professionnelle Il est né le 26 août 1965 à Prague. Il a étudié le tchèque et le français à l’Université Charles et a poursuivi ses études au Centre international de formation chrétienne suisse et à l’École nationale d’administration française. Il a ensuite enseigné le français dans un lycée de Prague. Il a également été secrétaire privé de l’évêque František Lobkowicz. Au tournant du millénaire, Fischer a travaillé au bureau du président de la République, d’abord en tant que conseiller de Václav Havel, puis en tant que chef du département politique. Entre 2003 et 2010, il a été ambassadeur de République tchèque en France et à Monaco, puis a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Après avoir quitté le palais de Černín, il a travaillé comme directeur d’une organisation STEM. Pavel Fischer est marié et a trois enfants. Le fils aîné, handicapé de naissance, est décédé en 2013. Carrière politique à ce jour Fischer a participé aux précédentes élections présidentielles. Il a terminé troisième avec 10,23% des voix, ne se qualifiant donc pas pour le second tour de scrutin. Déjà en 2018, il avait déclaré qu’il était également prêt à se présenter à la prochaine élection présidentielle. À l’automne 2018, il a été élu sénateur sans parti pour Prague 12, à la chambre haute, il a siégé à la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, où il a été élu deux fois président. Il n’est membre d’aucun club sénatorial.

Attitude politique Pavel Fischer promeut l’adhésion à l’UE et à l’OTAN. Il est d’accord avec le principe du Green Deal, « sans efforts coordonnés pour réduire les gaz à effet de serre, l’humanité suffoquera lentement », a-t-il déclaré à ČTK. Dans une interview d’octobre pour Le journal de N évoquant également les manifestations de soutien aux femmes en Iran, elle a déclaré que « les droits de l’homme lui tiennent à cœur ». Il puise dans les valeurs chrétiennes, mais en même temps, selon ses propres termes, il sait « distinguer le rôle public du président de mon opinion personnelle », a-t-il déclaré en novembre à iDnes.cz. Plusieurs remarques de Fischer contre les homosexuels ont provoqué l’indignation. Avant la dernière élection présidentielle, il avait déclaré qu’il ne nommerait pas un homosexuel ou un pédophile comme juge constitutionnel, ce pour quoi il s’est par la suite excusé à plusieurs reprises. En octobre, il a déclaré à Deník N que l’égalité des droits renforcerait les craintes que « des enfants soient trouvés sur les marchés et qu’ils soient victimes de la traite ». Cette affirmation n’est pas comprise correctement, il l’a commentée en novembre pour iDnes.cz, il ne veut pas l’interpréter davantage. Il a également déclaré à iDnes.cz qu’il signera une loi sur l’égalité des droits pour les couples de même sexe en tant que président, si elle est adoptée par le parlement. programme électoral La propriété du pêcheur programme électoral divisé en sept domaines – Respect des traditions du pays, de la démocratie et des droits de l’homme ; Sécurité; Économie; Secteur social et sanitaire ; Relations internationales; Rural, durabilité et protection du climat ; Culture et éducation. Dans ceux-ci, par exemple, il a préconisé de renforcer la confiance dans l’État de droit, a ouvert le château de Prague au public ou a décerné des prix « uniquement à des personnes honorées ». Dans le programme, il expose également ses ambitions dans des domaines tels que le développement économique, la réduction de la bureaucratie ou la lutte contre le changement climatique, où le président dispose de pouvoirs limités. Le pouvoir principal de l’exécutif est le gouvernement.

Lien Vingt et un candidats ont postulé au poste de président de la république

Économie Sur annonce de nomination Fischer soutient des réductions cohérentes de la dette du pays. « Si nous devons trop, nous perdrons notre souveraineté », a-t-il prévenu. La maîtrise du budget public est également une condition à l’adoption de l’euro, ce que Fischer a soutenu dans sa déclaration à ČTK. En juin pour le serveur E15 a déclaré que la Tchéquie était piégée dans le piège énergétique de la Russie, soutenant ainsi les investissements dans l’énergie nucléaire et garantissant la sécurité énergétique. Guerre en Ukraine Fischer était un critique de longue date de la Russie, affirmant que l’invasion n’était « pas seulement une guerre contre l’Ukraine, mais aussi une guerre contre la démocratie représentative », a-t-il écrit dans conférence personnelle. Après le déclenchement de la guerre, il s’est rendu en Ukraine en avril et en août, il s’est également consacré à la guerre en tant que chef de la commission de sécurité du Sénat. Dans une interview pour Forums 24 il a critiqué la réponse de West, qu’il a qualifiée de « douloureusement lente ». DANS radio tchèque s’est prononcé en faveur de l’accueil de la Russie opposée au régime, mais contre l’accueil de « transfuges ». Attitude envers le gouvernement actuel Dans une interview avec Deník N concernant l’évaluation actuelle du cabinet, Fischer a confirmé qu’il n’avait jamais été membre d’un parti politique. Selon ses propos, il est prêt à critiquer n’importe quel gouvernement pour des actions contraires aux intérêts de la République tchèque, et il est également prêt à le soutenir s’il « fait ce qu’il faut », et il se comporte ainsi bien avec le gouvernement. de Petr Fiala (ODS) et Andrej Babiš (ANO). Par exemple, le cabinet précédent a soutenu les progrès dans l’affaire Vrbětice, et le cabinet actuel soutient les relations avec la Russie et la Chine, a-t-il déclaré à Forum 24.