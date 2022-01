Le scandale en France continue : ils révèlent une forte dispute entre les deux figures après leur sortie au Championnat d’Europe

La France doit maintenant se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 (Reuters)

effacement La France à partir de coupe d’europe Cela a déclenché un grave conflit au sein de l’équipe sélectionnée. La défaite a donné lieu à plusieurs conflits internes qui avaient été cachés et peu à peu connus. Désormais, la presse française révèle des discussions fortes dans une loge qui compte au moins trois protagonistes.

Tel que publié parisiens, les émotions s’échauffent quand Benjamin Pavard a grondé Raphael Varane que Paul Pogba n’essayait pas assez de marquer. lors du match contre la Suisse, lorsque l’équipe a gagné 3-1. L’homme de Manchester United a marqué un grand but de l’extérieur de la surface et selon l’arrière latéral, il a depuis cessé d’aider à défendre.

Varane a ensuite demandé à Pogba de faire plus pour récupérer le ballon. Mais le milieu de terrain n’a pas bien pris ces mots et a fait face directement à Pavard : « Qu’est-ce que tu dis ? » Sisi a répondu avec dédain, puis les deux ont joué dans une intersection tendue. Dans le vestiaire, Pogba s’excusera auprès de Varane pour sa réaction, selon les journaux français, mais pas auprès de Pavard.

Le gardien suisse Yann Sommer sauve le penalty décisif contre Kylian Mbappe (EFE)

Ce conflit ajoute La tension entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappe. Plusieurs portails français ont indiqué que les assaillants n’avaient pas beaucoup dialogué et que bien qu’ils n’aient jamais discuté la rancune existait. Le début de ce malaise était dû au fait que la jeune starlette du Paris Saint-Germain (PSG) serait jalouse du rôle de l’attaquant Bara dans l’équipe, comme il l’a montré Équipe. Celui-ci fit plusieurs références eu le temps de discuter avec lui pour calmer la situation.

Tout cela ajoute bagarre entre des proches d’Adrien Rabiot, Pogba et Mbappe qui a eu lieu dans les tribunes de la Puskás Arena après l’élimination de la France contre la Suisse aux tirs au but. Des caméras de télévision et un témoin sont essentiels pour raconter comment la mère de Rabiot a réprimandé les proches des autres joueurs et leur a reproché le comportement des footballeurs sur le terrain.

Il convient de rappeler que les champions du monde ont fait leurs adieux aux huitièmes de finale de la Coupe d’Europe après avoir perdu un match contre lui Il a gagné 3 à 1 avec 10 minutes restantes. Cette façon de dire au revoir a provoqué un climat de tension dans l’équipe qui avait été masqué par la victoire.

