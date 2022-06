Le satané Sala du Mans n’a pas répété le podium de l’an dernier, il a terminé quinzième

Filip Salač a terminé 15e du GP Moto2 de la classe moto de route française, de sorte que le pilote tchèque ne répète pas la deuxième place de l’an dernier dans la catégorie la plus basse.

Salač était au huitième rang, mais n’a pas pris le départ et a chuté au 28. Le pilote Gresini a progressé de plusieurs positions, mais le top 20 – sans parler des 15 meilleurs buteurs – est encore loin du début du Grand Prix.

« Malheureusement, déjà dans les premiers tours, j’ai senti que la moto n’avait pas la puissance qu’elle devrait avoir et est entrée à très peu de régime. Je l’ai dit à l’équipe au départ, malheureusement ils n’ont rien fait. jusqu’à 70% de la performance », a expliqué le natif Mladá Boleslav après la course.

Au huitième tour, il a réussi à effacer la défaite et aussi grâce à une série de chutes, il a bondi à la vingtième place.

Mais ensuite, il a raccourci le tour du numéro dix. Pour cela, il a dû passer une pénalité sous la forme de dépassement du soi-disant tour long, c’est-à-dire une piste qui a été jouée plus longtemps dans l’un des virages.

Cependant, le développement dramatique du Grand Prix tchèque l’a mis dans le match pour les points, alors même qu’après avoir terminé le penalty, il est resté à la 17e place. Il a perdu environ deux secondes en position de marquer le premier but.

« Après le cinquième tour, la chasse a commencé, mais j’ai eu un highsider au dernier virage. Heureusement, j’ai arrêté, mais j’ai été touché par le casque sur la capuche et pendant le reste de la course, j’ai saigné du nez et j’avais du mal à respirer. , il a décrit la poursuite.

Au 21e tour, Salač a terminé en quinzième position. Il l’a gardé jusqu’à la ligne d’arrivée et a marqué son cinquième point de l’année. L’an dernier, il est monté sur le podium au Mans en terminant deuxième de la catégorie Moto3. Cette année, il est passé à une catégorie plus forte, où il a marqué pour la troisième fois.

L’Espagnol Augusto Fernandez a terminé pour une victoire souveraine et son compatriote Aaron Canet a perdu quatre secondes. Le troisième est Somkiat Chantra de Thaïlande.

L’homme de tête Celestino Vietti, bien qu’il ait terminé huitième dernier, conserve la tête avec 16 points.

En MotoGP pour la troisième fois cette saison, le pilote italien Enea Bastianini a triomphé de Ducati de l’équipe Gresini. La marque italienne a célébré le doublé alors que son pilote d’usine Jack Miller a terminé deuxième. Troisième est le troisième Espagnol Aleix Espargaro.

Le champion en titre Fabio Quartararo a terminé quatrième. Le pilote d’usine Yamaha conserve la tête du classement. Il y compte quatre points d’avance sur Aleix Espargar. Bastianini est à quatre points du troisième.

Des conditions météorologiques inattendues se sont produites lors de la course inaugurale de Moto3 au Mans. Il a commencé à pleuvoir un peu en première mi-temps. Un certain nombre de coureurs, dont le leader du classement, l’Espagnol Sergio García, ont chuté.

Le trajet a été immédiatement arrêté, nous n’avons repris la route qu’après une courte pause. Même avec tous les cavaliers, mais seulement pour les 2/3 de la longueur initialement prévue.

Après une bataille serrée, l’Espagnol Jaume Masia de KTM s’est réjoui à l’arrivée, battant le Japonais Ajum Sasaki à Husqvarna de seulement 185 000 secondes. Un autre Espagnol, Izan Guevara, a terminé troisième en selle GasGas.

Garcia a terminé septième dans le moteur GasGas. Cette série compte 17 points d’avance sur le duo Masia, Dennis Foggia (Italie, Honda).

Grand Prix de France, Championnat du Monde Moto du Mans :

Moto3 : 1. Masiá (Šp. / KTM) 24:04,119, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0.150, 3. Guevara (Šp. / GasGas) -0.220, 4. Foggia (It./Honda) -0.322, 5 Suzuki (Jap./Honda) -0.529, 6. Tatay (Sp./CFMoto) -1.594.

Classement (après 7 des 21 courses) : 1. García (Šp. / GasGas) 112, 2. Masiá 95, 3. Foggia 95, 4. Guevara 89, 5. Sasaki 75, 6. ncü (Tour./KTM) 70.

Moto2 : 1. A. Fernández 40:31,726, 2. Canet (les deux p./Kalex)-3.746, 3. antra (Thaïlande/Calex)-4.628, 4. Beaubier (USA/Kalex)-4745, 5. Ogura (Jap. /Kalex) -15 376, 6. Schrötter (Allemagne / Kalex) -17 547,… 15. Sala (CR/Kalex) -32 063.

Classement (après 7 des 21 courses) : 1. Vietti (It./Kalex) 108, 2. Ogura 92, 3. Canet 89, 4. Arbolino (It./Kalex) 70, 5. A. Fernández 69, 6. Roberts (USA / Kalex) 66,… 26. Sala 5.

Moto GP : 1. Bastianini (It./Ducati) 41:34,613, 2. Miller (Austr./Ducati) -2,718, 3. A. Espargaró (Šp. / Aprilia) -4.182, 4. Quartararo (Fr./Yamaha) -4,288 . 5. Zarco (Fr./Ducati) -11139, 6. M. Márquez (Šp. / Honda) -15,155.

Classement (après 7 des 21 courses) : 1. Quartararo 102, 2. A. Espargaró 98, 3. Bastianini 94, 4. Rins (Šp. / Suzuki) 69, 5. Miller 62, 6. Zarco 62.