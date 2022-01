Le Royaume-Uni veut renvoyer un navire avec des migrants irréguliers vers la France | Monde

Plusieurs journaux britanniques ont déclaré que le ministre de l’Intérieur Priti Patel avait approuvé la mesure et que les forces frontalières britanniques seraient formées pour adopter de nouvelles méthodes pour forcer les navires chargés de migrants à revenir avant qu’ils n’atteignent la côte sud de la Grande-Bretagne.

La stratégie, soutenue par le Premier ministre Boris Johnson, ne sera utilisée que dans « des circonstances très limitées », selon The Daily Telegraph. Il sera utilisé pour les grands navires et seulement s’il est jugé sûr d’adopter de telles mesures.

Priti Patel et Boris Johnson lors d’une réunion, le 19 février 2020 — Photo : Paul Ellis/Pool via Reuters

Le gouvernement britannique s’est engagé fin juillet à verser à la France plus de 60 millions d’euros (60 millions de livres sterling) en 2021-2022 pour financer une plus grande présence policière française sur ses plages. Mais, selon la presse britannique, Patel a menacé plus tôt cette semaine de ne pas transférer les fonds promis si aucun progrès n’était réalisé..