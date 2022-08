Le Royaume-Uni se prépare à des économies de gaz. Les scénarios de crise affecteront les entreprises et les ménages

Le gouvernement britannique considère que si la neige arrive en janvier et qu’en même temps il y a une pénurie d’électricité dans le pays, il introduira des coupures de gaz organisées pour les entreprises industrielles et même les ménages. C’est ce qu’a rapporté mardi une agence Bloomberg, citant des sources proches du scénario de crise.

Selon le plan de crise, cela pourrait se produire à la suite d’une diminution des importations d’électricité en provenance de France et Norvège et le temps glacial en janvier, le gouvernement a dû lancer des mesures d’urgence pour conserver le gaz pendant quatre jours.

Selon le pire scénario, v grande bretagne jusqu’à un sixième de l’électricité consommée dans le pays pendant les périodes les plus exigeantes peut être perdue. Ce sera une situation extrême, alors que le pays exploitera déjà une centrale électrique au charbon de secours. Si les importations d’électricité de Norvège et de France chutent et qu’il neige, il pourrait y avoir quatre jours en janvier, après quoi le gouvernement devra lancer des mesures d’urgence pour économiser le gaz.

« Ce n’est pas le scénario auquel nous nous attendions », a déclaré le ministère de la Stratégie commerciale, énergétique et industrielle dans un communiqué. « Les ménages, les entreprises et les établissements industriels peuvent être assurés qu’ils recevront l’électricité et le gaz dont ils ont besoin », indique le communiqué.

Reuters a averti que cette information est venue peu de temps après que la Banque d’Angleterre a averti que la Grande-Bretagne se dirigeait vers une longue récession. Les prix à la consommation ont augmenté de 9,4% en glissement annuel en juin, et l’inflation devrait s’accélérer en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Dans le même temps, les solutions politiques aux problèmes économiques actuels sont entravées par l’élection d’un nouveau Premier ministre, dont le nom sera annoncé le 5 septembre. Alors que les gouvernements européens élaborent des stratégies pour conserver le gaz et augmenter la capacité de stockage, des camps rivaux dirigés par la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien secrétaire au Trésor Rishi Sunak débattent d’une solution appropriée pour la Grande-Bretagne.

Des organisations caritatives, des groupes d’entreprises et des politiciens demandent à Truss et Sunak de proposer un plan pour aider les Britanniques à faire face à leurs factures d’énergie, qui devraient augmenter de 82% en octobre.