Le risque d’une invasion de l’Ukraine par la Russie est très sérieux. Les États et les institutions établissent une liste de sanctions contre la Russie en cas d’attaque, ainsi qu’en cas d’attaque non militaire. Les pirates informatiques qui ont attaqué l’Ukraine tentaient de laisser une trace « polonaise », a déclaré à PAP le vice-ministre des Affaires étrangères Marcin Przydacz après une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Brest.

« L’un des principaux sujets de la réunion à Brest était la situation en Ukraine et les actions de la Russie autour de l’Ukraine. Ils ont discuté de la situation actuelle au Kazakhstan et des relations UE-Chine, ainsi que – en raison de la présidence française – des relations avec l’Afrique, y compris Mali » – a déclaré le ministre Przydacz à PAP.

« La Pologne a participé à une série d’événements et de discussions ces derniers jours, et dans certains d’entre eux, elle a joué un rôle de premier plan. À Bruxelles, pour la première fois en trois ans, une réunion OTAN-Russie sur la situation dans la région s’est tenue. Le ministre Zbigniew Rau a présenté mercredi les priorités de la présidence polonaise à l’OSCE en discutant également avec ses partenaires de cette organisation des menaces des dernières semaines.Une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l’Union européenne s’est également tenue. à Brest, en France », se souvient le ministre Przydacz, qui y a participé.

« L’objectif principal de cette réunion est d’avoir un dialogue avec la partie russe. En décembre, la Russie a remis à l’OTAN et aux États-Unis un document menaçant de déclencher un conflit en Ukraine. Cette demande a été rejetée au niveau de l’OTAN et de l’UE. L’autodétermination de l’État et le choix des alliés ne seront pas négociés. » – a déclaré le chef adjoint du ministère des Affaires étrangères.

« Depuis plusieurs mois, la Pologne réclame un document : une liste de sanctions », a souligné Przydacz. « L’Union européenne doit se préparer à l’avance à réagir par des sanctions économiques et politiques si la situation empire et une attaque hybride. Nous espérons que cela refroidira les têtes au Kremlin de Moscou », a ajouté le ministre.

« L’unité européenne et l’OTAN dans les relations avec la Russie sont préservées » – a assuré Przydacz.

« L’Etat et les institutions travaillent sur une liste de sanctions, et une fois approuvée, elle sera présentée à la partie russe en temps voulu. Elle ne fera pas l’objet d’un débat public », a souligné le ministre. « Nous espérons que le fait de sa création réduira les actions agressives de la Russie », a-t-il souligné.

« Tous les partenaires de l’Union européenne partagent le même point de vue sur la menace posée par la Russie ; le principal partenaire qui le désigne est les États-Unis avec leurs capacités de reconnaissance. Le risque d’escalade est très sérieux, mais les contre-mesures russes sont tout aussi sérieuses, de par leur nature même. dont nous ne sommes pas sûrs, mais ils déstabiliseront la situation, comme l’attaque de vendredi contre des institutions et des sites ukrainiens (Internet), où des pirates ont tenté de laisser +des traces polonaises+, en essayant de publier des messages en polonais de manière inappropriée », a souligné Przydacz .

« La présence militaire autour de l’Ukraine et de l’Ukraine : aussi bien en Crimée que dans le Donbass est un fait, et la Russie rejette la formule des pourparlers sur toute ligne ouverte : des pourparlers bilatéraux avec les États-Unis ou à l’OSCE menés par la Pologne à Vienne, ce qui augmente la risque d’attaque de sa part. L’Occident aura peur et fera certaines concessions aux dépens de l’Ukraine ou d’autres pays de la région », a déclaré le ministre.

« La Pologne travaille dur pour maintenir l’unité de l’UE avec la Russie. C’est aussi le but de l’activité active du Premier ministre Mateusz Morawiecki : une dizaine de visites sur plusieurs jours. Or, cette rencontre concerne la sécurité autour de l’Ukraine et dans la région, l’un des éléments de qui est la situation à la frontière polono-polonaise. Nous pensons que la Biélorussie coordonne ses actions avec la Russie. Les actions à la frontière polonaise sont le début de la déstabilisation de la situation sur l’aile orientale de l’OTAN « , a souligné Przydacz.

Interrogé sur le résultat des pourparlers américano-russes, le ministre polonais a noté qu’ils étaient menés à un niveau élevé. Elles sont « longues » et « pleines de substance », mais « les demandes de la Russie ne correspondent pas aux attentes des Etats-Unis soutenus par leurs alliés de l’Otan ».

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Marcin Przydacz, l’OSCE basée à Vienne a une valeur en tant que forum de pourparlers pour les pays européens et asiatiques, tels que la Biélorussie, la Russie et les États-Unis, mais la Russie refuse également de prendre la parole dans ces forums, comme l’ont souligné les ministres russes. . Ryabkov et Gruszko, a rappelé Przydacz.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les informations de la station américaine NBC selon lesquelles les États-Unis envisageaient de retirer les troupes américaines de l’aile orientale de l’OTAN en échange de concessions de la Russie, le ministre Przydacz a souligné que le département d’État américain et l’ambassade des États-Unis à Varsovie avaient démenti cette information.

« Avec cette tension, les décideurs tiennent compte des opinions des différentes parties. Je le vois comme une activité de désinformation prévisible. C’est une tentative de brouiller le sujet et de vérifier les réactions possibles. Les États-Unis l’ont coupé et ne seront pas négociés », a déclaré le chef adjoint du ministère des Affaires étrangères.

Interrogé sur les positions divergentes des chefs d’État et de gouvernement de l’UE concernant les actions de la Russie, le ministre Przydacz a souligné l’unité des positions du chef de l’OTAN Jens Stoltenberg et du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. « Dans le cadre de discussions internes, nous avons des accents différents » – a souligné le ministre.

A la question de savoir si, dans le contexte de la menace d’une attaque russe contre l’Ukraine, il a été question, lors du forum diplomatique ministériel des États membres de l’UE, de la possibilité de bloquer le projet de gazoduc Nord Stream 2 et si la nouvelle position du ministre allemand ( à cet égard) est resté inchangé, comme dans l’ancien chancelier d’Angeli Merkel, Przydacz a noté que la hausse des prix de l’énergie est le résultat non seulement du système d’échange de quotas d’émission de CO2, mais surtout des actions déstabilisatrices de la Russie.

« Je suis sûr que de nombreux politiciens qui soulignent que NS2 est un projet purement commercial donnent beaucoup à réfléchir. Poutine a reçu les outils pour influencer les marchés de l’énergie à travers l’Europe. La Pologne répète cela depuis des années que NS2 signifie une plus grande dépendance aux décisions La position politique au Kremlin. La position du Parti des Verts, dont est issu l’actuel chef du ministère allemand des Affaires étrangères, est très critique à l’égard de NS2. La certification NS2 a été reportée de six mois », a souligné Przydacz.

Le ministre a également informé le PAP que des pourparlers sur la situation à la frontière polono-biélorusse ont eu lieu lors de la réunion à Brest. « J’ai longuement expliqué ce qui se passe à la frontière. Bien que la situation ne soit pas aussi tendue qu’il y a deux mois, il y a presque quotidiennement des tentatives de franchissement de la frontière et des tentatives de déstabilisation. Des centaines de migrants restent de ce côté de la frontière. frontière biélorusse, la situation pourrait donc dégénérer. La Pologne se stabilise. frontière et pas question de Schengen à deux vitesses. Les partenaires de l’UE déclarent que la Pologne protège la frontière orientale de l’UE », a déclaré Przydacz.

