Le renard après la défaite face à Nantes : la tête haute

Les yeux de Hans Lindberg étaient fixés droit devant. L’ailier droit du renard a pris place presque sans expression lors de la conférence de presse, avec son entraîneur Jaron Siewert à ses côtés, qui a enfoui son visage dans sa main gauche dans le même état stupéfait. La déception des deux était évidente après que leur équipe ait perdu 30:33 contre le HBC Nantes mardi soir et ait été éliminée de la Ligue Europa.

« Nous n’avons pas été aussi performants que nous aurions dû. Nous avons été punis pour cela et Nantes s’est qualifié », a dû admettre Lindberg. Le vétéran, encore une fois l’un des lanceurs les plus titrés de son équipe avec cinq buts, n’a pas ignoré Il sait très bien que les Berlinois ont dû se reprocher la défaite après s’être permis trop d’erreurs dans les dernières étapes du jeu de scène.

Tout allait bien jusqu’à la 45e minute, alors que l’équipe avait trois buts d’avance. Mais Nantes a fait une pause, s’est regroupé et a réussi à renverser la vapeur malgré son infériorité numérique. « Nous avons eu toutes les chances, puis nous avons perdu le contrôle », a déclaré Siewert, incapable de comprendre la raison de l’échec actuel de son équipe. Bien sûr, la défense n’est pas assez compacte au milieu et donc pas toujours assez pour soutenir le gardien. Et oui, trop d’occasions nettes manquées. Mais le joueur de 27 ans n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi ses performances de dernière minute – contrairement aux performances exceptionnelles récentes en Bundesliga – étaient si marquées par la nervosité.

« Nous avons également eu une phase comme celle-ci en France. Il est difficile de dire pourquoi. Nous devons d’abord l’analyser », Lindberg était confus à la recherche de réponses et a essayé de regarder vers l’avenir. « Bien sûr que nous sommes déçus aujourd’hui car nous avions prévu de faire mieux. Mais dans quelques jours, cela continuera et ensuite nous essaierons d’atteindre nos autres objectifs. »

Après la fin de la DHB Cup et maintenant aussi en Europa League, les renards n’ont plus qu’à se positionner du mieux qu’ils peuvent en championnat. Même si le SC Magdeburg mène avec seulement quatre points de moins, les renards ont réussi à se placer juste devant Kiel et Flensburg et ont encore de bonnes chances dans la course à la deuxième place de la Ligue des champions la saison prochaine. « Nous devons garder la tête haute maintenant », a déclaré Siewert.

TBV Lemgo-Lippe était tout aussi déçu que l’équipe de Berlin. Dans le même temps, le vainqueur de la Coupe d’Allemagne a également dû se retirer des affaires internationales. Après un bon départ, l’équipe de Florian Kehrmann n’a réussi à faire match nul que 28:28 contre Orlen Wisla Plock et n’a donc pas pu combler le déficit de trois buts du match aller.

C’était plus réussi pour le dernier des quatre représentants de l’Allemagne – Rhein-Neckar-Löwen avait déjà échoué aux qualifications – que pour Magdebourg. Dans ce match rapide et exigeant physiquement, le leader HBL s’est imposé face au Benfica Lisbonne et s’est qualifié pour les quarts de finale.

Selon les derniers résultats, les participants restants cette année sont plus diversifiés que jamais. Lors du prochain tour, les 26 avril et 3 mai, Nantes rencontre Magdebourg, Kadetten Schaffhouse rencontre Plock, le RK Nexe rencontre le GOG et le SL Benfica rencontre le RK Gorenje Velenje. Il s’agit d’un passage à vide dans une compétition par ailleurs dominée par les clubs allemands, où au moins deux représentants allemands ont toujours pris part aux demi-finales au cours des quatre dernières années.

Le concept de la Fédération européenne de handball (EHF) semble fonctionner. La concurrence est plus excitante et certains pays sont plus riches. Bien sûr, rien de tout cela n’a beaucoup aidé le renard. Pour la première fois depuis la saison 2016/17, ils ont dû renoncer prématurément à leurs chances de titre. Que sa déception soit aussi grande était compréhensible.