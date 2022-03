Le régulateur affirme que le système financier américain n’est pas entravé par les conflits et les sanctions

Jamie Dimon, PDG du géant bancaire américain JPMorgan Chase, a averti que la décision de l’Occident de retirer les banques russes du système mondial de messagerie financière de Swift pourrait avoir des « conséquences imprévues ».

S’adressant à Bloomberg TV lundi, Dimon a déclaré que l’expulsion des banques russes de Swift pourrait nuire à d’autres pays et qu’il était possible de trouver des solutions alternatives à l’interdiction. Dimon soutient que les sanctions pourraient avoir un effet plus ciblé.

« La pénalité est que je ne peux pas faire affaire avec vous. La chose rapide dit que je ne peux pas utiliser de relations pour travailler avec vous, je peux toujours faire affaire avec vous », a déclaré Damon.

Dans une déclaration commune samedi, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Commission européenne ont déclaré qu’ils expulseraient plusieurs banques russes anonymes de Swift, affirmant qu’elles étaient « coupées du système financier international ».

Les analystes s’attendent à ce que les banques américaines comme JPMorgan aient une exposition commerciale directe à la Russie plus limitée que leurs homologues européennes.

Dans son dernier rapport annuel, JPMorgan, la plus grande banque américaine, n’a pas classé la Russie parmi les 20 premiers marchés en termes d’exposition financière.

La grande banque américaine la plus exposée aux développements en Russie est Citigroup, qui a déclaré lundi avoir près de 10 milliards de dollars d’exposition à la Russie par le biais de prêts, de dette publique et d’autres actifs.