Le redoutable patron mercenaire russe. Qui est Yevgeny Prigozhin ?

Alors que les échecs militaires de la Russie en Ukraine ont sapé l’autorité du ministre de la Défense Sergueï Choïgou, l’oligarque notoire Yevgeny Prigozhin est en pleine ascension. Surnommé le chef de Poutine, l’homme au sale boulot était à l’origine du puissant groupe de mercenaires Wagner, qui a combattu aux côtés des membres de l’armée professionnelle russe lors de l’invasion.

Prigozhin a parcouru un long chemin, passant du criminel au vendeur de saucisses en passant par le milliardaire et le restaurateur qui était autrefois l’humble majordome de Vladimir Poutine. Le déploiement de ses mercenaires dans l’invasion et la critique du commandement russe, en particulier du ministère de la Défense sous la direction de Sergei Shoigu, l’ont élevé à une position de pouvoir importante.

« Selon les signaux du Kremlin, Prigojine est monté si haut qu’il a commencé à harceler les hauts gradés de l’armée et les services secrets du FSB. Tant qu’il sert et remplit ses fonctions, il jouit d’une popularité considérable. Cependant, l’ingérence dans les affaires politiques prendra également fin », a-t-il expliqué. a déclaré au journal Aktualne .cz L’expert russe et ancien consul général tchèque à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg Vladimir Votápek.

L’importance croissante du fondateur du groupe Wagner, Votápek, est principalement liée à la défaite de l’armée russe en Ukraine. « Prigozhin dirigeait l’unité, composée principalement de professionnels qui savaient se battre. Leurs pertes n’étaient pas comptabilisées dans les statistiques officielles russes, de plus, cela leur permettait de recruter dans leurs rangs des condamnés reconnus coupables de crimes graves », a-t-il ajouté.

Prigozhin est devenu un critique virulent de la conduite de la guerre après que les troupes ukrainiennes ont capturé le centre stratégique de Lyman dans la région de Donetsk début octobre. À l’époque, il s’est rangé du côté du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui n’a pas ramassé la serviette et a déclaré que les commandants russes devaient renoncer à leurs récompenses et aller se battre au front pour » laver la honte avec leur propre sang « . « Magnifique, Ramzan, passe à autre chose. Ces salauds doivent être envoyés au front pieds nus et avec un fusil automatique à la main », a déclaré Prigozhin.

Dans ce contexte, Vladimír Votápek a souligné que si les gens ordinaires avaient des démêlés avec la loi en raison de la critique des « opérations militaires spéciales », Prigozhin et d’autres hommes forts étaient pardonnés. « Habituellement, en Russie, vous vous retrouvez derrière les barreaux même pour des bêtises comme des documents incomplets. Que maintenant certaines personnes puissent constamment critiquer les actions de l’armée montre que ces personnes importantes ont leur couverture », a-t-il déclaré.

Meduza serveur indépendant russe, basé en Lettonie en raison de la censure, a écrit que Poutine, après l’échec de son armée professionnelle en Ukraine, s’était intéressé aux « méthodes alternatives de guerre » et aux personnes qui les proposaient. Et le groupe de Wagner avec son armée de mercenaires en fait partie, ce qui assure désormais une position privilégiée au patron.

De voyous de rue à milliardaires

Dans le même temps, Yevgeny Prigozhin a parcouru un chemin extraordinaire vers le pouvoir. À l’âge de dix-huit ans, il a été condamné à une peine avec sursis pour vol de rue. Deux ans plus tard, il a purgé neuf ans dans une prison soviétique pour vol, escroquerie et implication de mineurs dans la prostitution.

Après sa libération en 1990, il se lance dans les affaires en ouvrant un magasin de hot-dogs, puis une chaîne de supermarchés. De plus, au centre de St. Petersburg, un restaurant raffiné que Vladimir Poutine lui-même adore (d’où le surnom de chef de Poutine). Il a dîné ici en tant que président avec son homologue français Jacques Chirac et a également célébré son anniversaire ici. Il n’a pas fallu longtemps avant que Prigozhin ne commence à organiser des événements organisés par le Kremlin.

Son entreprise de restauration, Concord Catering, décroche des contrats lucratifs pour approvisionner les forces armées russes. La fondation anti-corruption dirigée par le critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, a calculé que Prigozhin avait remporté des contrats d’une valeur totale de 3,1 milliards de dollars sur cinq ans (environ 75 milliards de couronnes à l’époque).

L’armée « invisible ».

En 2014, au début de la guerre dans le Donbass, Prigozhin a fondé le groupe Wagner. Chacun de ses membres aurait son propre numéro d’identification commençant par la lettre M. Depuis lors, les mercenaires sont devenus tristement célèbres pour leur brutalité, leur manque de cœur et leur manque de fiabilité, et pour avoir négligé les engagements convenus. Bien que le Kremlin aime utiliser leurs services, officiellement cela n’a rien à voir avec eux.

On ne sait pas combien d’hommes dans les rangs wagnériens combattent actuellement. Avant l’invasion russe les estimations varient environ cinq mille. Outre l’Ukraine, les mercenaires ont opéré ou opèrent dans plusieurs pays du monde, dont le Soudan, la Syrie, la République centrafricaine, Madagascar ou le Mozambique. La plupart d’entre eux sont russes, par exemple d’anciens membres des forces spéciales d’élite Spetsnaz, des officiers du renseignement militaire du GRU ou d’anciens criminels.

Les troupes sont accusées de crimes de guerre et de violations des droits humains. Selon les Nations Unies, des mercenaires commettent des vols et des viols en République centrafricaine. L’armée américaine a également blâmé les wagnériens pour le déploiement de mines terrestres et d’autres engins explosifs autour de la capitale libyenne, Tripoli.

L’unité de Prigozhin a joué un rôle clé dans la capture de plusieurs villes de l’est de l’Ukraine lors de l’invasion, compensant le manque de troupes au front. Selon les estimations d’un expert britannique sur la Russie Marc Galeotti Le groupe de Wagner a fourni des dizaines de milliers de personnes à l’armée russe. Jusqu’à récemment, Yevgeny Prigozhin a nié avec véhémence tout lien avec les mercenaires et les journalistes en ont parlé il a poursuivi. Ce n’est qu’à la fin du mois de septembre qu’il a avoué avoir fondé cette armée privée et l’avoir dirigée.

« C’est l’heure de l’honnêteté. (…) J’ai moi-même nettoyé l’ancien pistolet, trié le gilet pare-balles moi-même et trouvé des spécialistes qui pourraient m’aider. Le 1er mai 2014, un groupe de patriotes est né, qui a ensuite pris le nom de Wagner », a déclaré Prigozhin sur le réseau social russe Vkontakte.

Vidéo : Prigozhin recrute des soldats dans une prison russe. Ils ont été exécutés pour désertion