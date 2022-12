Le Real Madrid révèle la blessure de Benzema. Qu’est-ce qui dérange l’attaquant français ?

L’attaquant vedette Karim Benzema a été contraint de faire un remplacement sur blessure lors du match de Ligue des champions de mardi contre le Celtic. Le club royal a maintenant annoncé aux fans ce qui dérangeait l’attaquant de 34 ans.

Benzema a été remplacé après une demi-heure et n’avait pas l’air bien du tout. Il a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par Eden Hazard. C’est lui qui a finalement aidé l’équipe madrilène à gagner 3-0 avec un seul but. Maintenant, le Real a publié une déclaration sur son site officiel sur ce qui dérange l’attaquant français.

« Suite aux tests effectués par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Karim Benzema, il a été diagnostiqué une blessure au tendon de la cuisse droite et une blessure au quadriceps de la cuisse droite. Le temps de récupération sera évalué plus loin, » supporter déclaration. Selon les sources ESPN peut être perdu jusqu’à un mois.

Le natif de Lyon était un élément important de la sélection de Carlo Ancelotti. Il a marqué quatre buts en six matchs cette saison. Il est également le grand favori pour remporter le Ballon d’Or. Lors de la Ligue des champions de l’année dernière, il a marqué 15 buts en 12 matchs et a aidé le White Ballet à remporter la « coupe à oreilles ». Il a marqué 27 buts et ajouté 12 passes décisives en Liga.

Dans un avenir proche, le Real aura un match avec Majorque, puis un match de Ligue des champions avec Leipzig et avant la trêve internationale, un derby avec l’Atlético Madrid.

Le Real Madrid a remporté le premier match de groupe au Celtic 3-0 :

TN.cz