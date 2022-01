Le rassemblement de classement général appartient à la catégorie de classement mondial la plus élevée

12.01.2022



| Classement mondial

Silke Bernhart

Crédit spécial pour cet anniversaire : ​​World Athletics a classé le concours général de Stadtwerke Ratingen dans la catégorie la plus élevée pour le concours général dans le processus de classement mondial. Il s’agit d’un tour de qualification passionnant pour la Coupe du monde et le Championnat d’Europe pour la 25e édition le 7/8. Peut se préparer.

Une fois que le nouveau système de classement mondial de l’athlétisme mondial sera déjà utilisé pour la qualification olympique en 2021, le classement mondial comprendra également une première attribution de places pour les Championnats du monde à Eugene, Oregon (États-Unis ; 15 au 24 juillet) en 2022. et les Championnats d’Europe à Munich (15-21 août). Un facteur clé pour établir un point digne : la catégorie de rencontre dans laquelle la performance et le placement seront atteints.

Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour tous les fans en Allemagne et en même temps pour les athlètes et l’équipe d’entraîneurs : le rallye des services publics de Ratingen, qui aura lieu le 7/8. Mai fête ses 25 ans, a été classée dans la catégorie « GL » par l’association mondiale avec des rassemblements de classe mondiale à Götzis (Autriche) et à Talence (France). Désormais l’un des trois principaux rassemblements mondiaux, un autre événement labellisé or du World Athletics Joint Events Tour sera un cran en dessous de la catégorie « A » en 2022.

« Reconnaissance et récompenses »

« Pour les athlètes, cela signifie concrètement qu’ils reçoivent des points bonus plus élevés pour leur placement à Ratingen, et cela a à son tour un impact sur le classement mondial », explique l’entraîneur-chef national Frank Müller, qui travaille en étroite collaboration avec Deutsche Leichtathletik Marketing GmbH (DLM). at World Athletics ont milité pour le classement de cette rencontre. « Pour les organisateurs de DLV et DLM, mais surtout pour les nombreux assistants bénévoles de TV Ratingen, c’est aussi une énorme appréciation pour leur travail. »

Le fait que le Ratinger’s Meeting 2022 se tienne pour la première fois début mai, et donc plus tôt que jamais, permet d’économiser encore plus d’explosion et de suspense : les meilleurs décathlets du monde peuvent atteindre ici les éliminatoires décisifs des temps forts de cette saison. stade précoce. Alors que Ratingen a toujours suivi Götzis et donc une seconde chance, les cours sont désormais fixés à Ratingen en premier. Autre plus : il y aura suffisamment de temps pour préparer de manière optimale le début de la Coupe du monde à la mi-juillet.

« Nous sommes très heureux de la reconnaissance de World Athletics », a déclaré Michael Mottl, directeur général et directeur de la réunion de DLM. « Nous pouvons augmenter à nouveau les prix en argent pour l’édition anniversaire et espérons que de nombreux athlètes de haut niveau, tant nationaux qu’internationaux, utiliseront la réunion de Ratingen comme tremplin pour Eugene et Munich! »

Réunion tous azimuts Stadtwerke Ratingen 2022