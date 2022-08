Le rapport d’Amnesty International est critiqué pour ne pas avoir perdu la guerre avec l’Ukraine. Prenons ça au sérieux

Dans un rapport très controversé aujourd’hui, Amnesty International a accusé l’armée ukrainienne de déployer son équipement et son personnel dans des zones résidentielles, mettant ainsi en danger elle-même et ses propres civils ukrainiens. Photo par Isaac Lawrence, AFP

Il y a des événements mondiaux que toutes les personnes raisonnables considèrent comme graves et négatifs, mais dans ce cadre, ils sont perçus différemment, avec des accents différents. L’agression russe actuelle en Ukraine en est un exemple typique.

Ce qui pour certains est presque une tentative génocidaire de liquider la nation, d’autres y voient davantage une campagne pour restaurer des sphères d’influence. Ce qui pour certains est une tentative d’un ancien hégémon régional de soumettre un voisin plus faible, pour d’autres ce n’est que la première étape d’un plan visant à dominer au moins la moitié de l’Europe.

Le consensus des penseurs porte sur la condamnation de l’agresseur et la participation aux victimes, ainsi que sur la nécessité d’aider, mais pas sur le niveau de menace (en termes d’humanité, de sécurité nationale et de civilisation). Il existe également des divergences d’opinion quant au niveau d’intervention souhaité ou dans la réponse à la question de savoir quels sont les véritables enjeux.

Il y a toujours un débat entre les partisans des différents points de vue, et un débat plus approfondi est nécessaire quant à la partie soutenue des points de vue. Ne vous excluez pas. Le développement peut aller dans différentes directions, et plus il est cohérent, et en même temps discuté, plus grand est l’espoir de politiques responsables adéquates et de plus petites tranchées intracommunautaires possibles. C’est ma conviction profonde.

En critiquant le rapport, Amnesty International (AI), l’organisation de défense des droits humains la plus importante au monde, a provoqué l’indignation jeudi dernier en déclarant que les tactiques utilisées par l’armée ukrainienne mettent en danger la population civile — il y a des critiques méthodologiques, contextuelles et politiques. Car organisation du réseau organisations concernées et la nature participative de leurs fonctions, assurons-nous que tout y sera également traité de manière approfondie et ouverte. Si la conclusion du rapport est influencée par un faux témoignage ou déclarations des camps de réfugiés manipulées par la surveillance russenous le saurons et il y aura des conséquences à Amnesty.

Mais nous ne savons pas avec certitude. Seuls des fragments d’allégations ont circulé sur Internet. Au lieu de cela, d’après ce qui est officiellement publié, le rapport est basé sur des documents classiques qu’Amnesty International a rapportés de la guerre. La norme AI exclut également les organisations locales d’évaluer la surveillance de la guerre dans leur pays, ou le fait que ceux qui ont rédigé les rapports n’étaient pas des observateurs directs sur le terrain.

Par conséquent, la partie contextuelle la plus intéressante du débat actuel est la suivante : si le rapport de l’IA ukrainienne est réellement rédigé selon toutes les normes organisationnelles habituelles, et si ce qui est dit est vrai, à savoir que l’armée ukrainienne établit sa position même en la région, les civils non évacués, qu’est-ce que cela signifie ?

De loin, la réponse la plus courante – et apparemment correcte – est que les défenseurs ukrainiens ils n’ont pas trop le choix. L’évacuation des zones résidentielles se fait généralement au mieux, mais il y a aussi des combats, car les villes sont les envahisseurs.

Ce n’est pas un bouclier humain spécialement conçu. Cela ne découle que des personnages de campagne ukrainiens et russes possibles.

Amnesty International a été critiquée pour ne pas avoir mentionné tout le contexte pertinent dans ses conclusions publiées, par exemple sur l’immense supériorité de la Russie dans certains types d’armes, sur les tactiques des agresseurs ou sur les réelles possibilités des défenseurs des droits humains. Il aurait dû le faire avec sa méthode sèche liste de contrôle ça marche dans tous les autres conflits ?

Amnesty International a été critiquée pour avoir accusé la propagande russe. Cependant, il pouvait s’en passer. Et dans les pays occidentaux, il est interdit depuis six mois.

Un autre argument est que les découvertes pertinentes – et correctement traitées – peuvent elles-mêmes influencer les débats occidentaux en faveur de la propagande russe. Il s’agit de la peur de déplacer le débat public dans l’esprit de la déclaration : « Les deux parties se sont comportées de manière barbare, il faut faire pression pour une fin rapide du conflit à tout prix ».

Mais quelque chose comme ça pourrait-il vraiment arriver dans les débats occidentaux sous l’influence du rapport d’Amnesty ? L’essentiel de la réaction future des pays occidentaux à la campagne russe en Ukraine sera et est en train d’être résolu en termes de ce que le conflit signifie pour nous – s’il ne s’agit que de la première phase de la grande lutte avec la Russie, dont nous sommes déjà une partie, ou des conflits dans l’environnement. , où différents pays pour diverses raisons. Bien entendu, le plus important est de savoir si le peuple ukrainien lui-même veut continuer à défendre son territoire. Pour l’instant, ils semblent vouloir…

Les faits publiés par Amnesty International ne feront pas perdre la guerre à l’Ukraine. On peut parler des méthodologies de suivi pertinentes. Il est bon de souligner la possibilité de distorsion. Cependant, il est difficile de maintenir la position selon laquelle seul le comportement de l’agresseur devrait être abordé dans les conflits de guerre asymétrique.

Ce n’est que dans des conflits lointains et isolés qu’une telle divulgation partielle peut réellement inverser la tendance. Dans le cas des guerres qui font chaque jour la une des journaux et de la réalité qui afflue presque continuellement à quiconque s’intéresse aux affaires étrangères par le biais de mots et d’images, le débat décisif se déroule ailleurs.

Et soit dit en passant : il y a quelques semaines à peine, le calendrier des droits de l’homme marquait le 79e anniversaire de la contestation du général Patton tirer sur les soldats allemands qui se sont rendus non pas avant la bataille, mais à la fin de la bataille. L’Angleterre s’enfonce pendant la Seconde Guerre mondiale quatre grands navires-hôpitaux et France Goumiers kidnappé, violé ou tué plusieurs milliers de femmes civiles italiennes et leurs descendants. Mais cela ne change pas notre vision de la répartition du bien et du mal pendant la Seconde Guerre mondiale.