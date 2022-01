Le PSG affine son effectif et ordonne le départ d’un milieu de terrain expérimenté

Rafinha a été la première à quitter le PSG (Photo: Reuters)

Campus Paris Saint Germain Il était rempli d’étoiles. Un footballeur de première classe qui dans n’importe quel autre club aurait garanti la possession mais qui en équipe de France pouvait à peine ajouter des minutes. Face au contexte complexe de mise à disposition de cet espace, le conseil d’administration a pris la décision d’affiner une partie du roster professionnel et il y a déjà un nom qui a mis les choses en place : Rafinha.

Cette Milieu de terrain 28 ans a connu une participation intéressante lors de la saison 2020/21, une première à Paris. Mais la deuxième partie de l’aventure ne s’est pas déroulée comme prévu et tout s’est déroulé comme prévu affecté à la Société royale d’Espagne.

Émerger de Barcelone, mais pas à pas Inter Italie vous Celta Vigo, Rafinha est arrivé au PSG en octobre 2020 en échange de quelques 3 millions de variables ce que Barcelone doit accepter car le footballeur sera libre quelques mois plus tard. De plus, les entités culé détenir 35% des ventes futures.

Dans la première partie de son séjour en France, il a réalisé collecté 23 présentations de Ligue 1 et 8 autres en Ligue des Champions. Mais Mauricio Pochettino n’en tient plus compte compte tenu de l’abondance de la variance au milieu de terrain : il l’a rarement utilisé jusqu’à présent à Tournoi de 5 matchs France (3 fois il a commencé) et ne faisait pas partie de l’équipe en Ligue des champions.

la vraie sociétéActuellement, il occupe la sixième place de la Ligue espagnole, ce qui lui permettrait aujourd’hui de jouer en Ligue Europa Conference. Comme l’ont souligné les médias français RMC Sports, Les prêts jusqu’à la fin de la saison sont approuvés pour règlement à partir du 1er janvier, mais un détail demeure : si vous disposerez ou non d’une option d’achat et le nombre de clauses si vous décidez de l’inclure..

A noter que le Brésilien est sur la liste des matchs possibles du journal Équipe lancé la semaine dernière et qui comprend également Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Abdou Diallo, Colin Dagba et ricric Junior Dina Ebimbe.

À cette époque, les journaux rapportaient que les joueurs qui avaient contrat valable jusqu’en 2023 accumulé plus de deux mois sans action et il a clairement indiqué que l’entraîneur argentin « Pas convaincant » avec ses performances. « Il sait qu’ils n’en ont pas à Paris », ont-ils expliqué. Dans ce contexte, son départ vers le football espagnol semble modeste.

CONTINUER LA LECTURE:

Tensions au PSG depuis la galaxie : des privilèges, un vestiaire divisé et les détails méconnus du « Icardi Gate »

Une figure du PSG a avoué avoir fait un shake spécial avant le match qui a produit un effet étrange

Attention au PSG : deux footballeurs contractent le coronavirus et Leandro Paredes en isolation