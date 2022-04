« Depuis 50 ans, la France métropolitaine a été éclipsée par les maladies transmises par les moustiques, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il est important d’apprendre à vivre avec et de limiter au maximum leur impact sur la santé des Français », a souligné le député européen. Dans les territoires d’outre-mer français, ces risques sanitaires sont irréversibles à mesure que l’épidémie s’aggrave, selon un rapport parlementaire.

En particulier, la Commission recommande au gouvernement de sensibiliser le public aux risques des moustiques tigres et d’utiliser des insecticides uniquement dans les zones les plus fortement infectées. Le gouvernement de la ville a alors recommandé d’empêcher l’émergence d’endroits où les moustiques se reproduisent facilement.

Par exemple, les gens devraient changer l’eau dans les pots et les bols sous eux, couvrir les réservoirs d’eau de pluie avec des filets et des étangs ou des étangs à poissons, car les poissons mangent aussi des larves de moustiques. L’utilisation de répulsifs et le port de vêtements plus longs sont courants.