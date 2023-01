Le château de l’atelier du développeur Emad Khashoggi a été vendu à un client anonyme il y a deux ans. Selon l’auteur du texte, cela devrait être Le New York Times (NYT) seulement un prince héritier de trente-deux ans, qui a payé 300 millions de dollars (6,6 milliards de couronnes) pour sa nouvelle prise.

Magazine Biens plus tard, il a déclaré la résidence la maison la plus chère du monde. Cependant, les propriétaires d’origine sont soigneusement cachés derrière plusieurs établissements français et luxembourgeois. Ils appartiennent à la société saoudienne Eight Investment Company, qui est dirigée par le gestionnaire de patrimoine privé Muhammad bin Salman.

Et selon le NYT, même les conseillers de la famille royale saoudienne affirment que le château français appartient au prince héritier montant.

Récemment, il a modernisé le pays d’une certaine manière – il a permet aux femmes de conduire des voitures et des motosouvrir un cinéma ou annoncer début du tourisme – par contre ça vaut le coup grand nettoyagequi touche des dizaines de personnes, dont des membres de la famille royale saoudienne.

« Il a essayé avec un certain succès de construire l’image qu’il est différent, qu’il est un réformateur, du moins un réformateur social, et qu’il n’est pas corrompu. Et c’est un coup dur pour son image », a déclaré Bruce O. Riedel, analyste en sécurité et ancien employé de la CIA.

Château Louis XIV. situé dans la banlieue ouest de Paris près de Versailles. Les architectes se sont inspirés du style monumental du Roi Soleil lors de la construction du nouveau château. Il y a des feuilles d’or sur les portes, les escaliers et les fontaines, mais il y a aussi une piscine privée et une cave à vin.

Le buste en marbre de Louis XIV veille sur tout. Mais attention, le château, comme taillé dans un manuel d’histoire, est en réalité très moderne, et de nombreuses technologies utilisées peuvent être contrôlées par un iPhone.

Le château que le prince héritier saoudien aurait dû acheter :