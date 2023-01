Le président serbe s’est montré prêt à faire des compromis sur le Kosovo

Belgrade – Le président serbe Aleksandar Vučić a indiqué aujourd’hui qu’il était prêt à une solution de compromis au différend avec le Kosovo, qui a été proposée par l’Allemagne et la France dans leurs plans. Selon Vučić, les négociateurs occidentaux ont donné à la Serbie le choix d’accepter le plan ou de faire face aux conséquences de la fin des négociations d’adhésion avec l’Union européenne et du retrait des investissements étrangers du pays. Cela a été rapporté par l’agence DPA.

« Si le choix est de savoir si nous serons isolés et sous sanctions, ou si les investissements seront retirés, ce que j’ai dit personnellement à trois reprises, ou si nous accepterons tout ce qui nous est demandé, c’est-à-dire (l’entrée du) Kosovo. à l’ONU, alors je soutiens la voie du compromis », a déclaré Vučić.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, moins d’une décennie après que Belgrade a perdu le contrôle de la région autonome à cause de la guerre et des frappes aériennes de l’OTAN. La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance et considère toujours le Kosovo comme faisant partie de son territoire. Par exemple, la Russie et la Chine, qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, sont également en désaccord avec l’indépendance.

Les efforts diplomatiques occidentaux n’ont pas conduit à une normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo ces dernières années. Cependant, ces derniers mois, les tensions ont augmenté dans le nord du Kosovo, qui est majoritairement ethniquement serbe.

Le plan franco-allemand a été annoncé l’automne dernier mais n’a jamais été officialisé. Cependant, l’essentiel est connu depuis sa présentation à Pristina et à Belgrade. Entre autres choses, il stipule que la Serbie et le Kosovo ne se reconnaissent pas officiellement, mais acceptent l’existence de leurs États respectifs à l’intérieur des frontières existantes. La Serbie cessera également de bloquer l’adhésion du Kosovo aux organisations internationales.

Par exemple, l’entrée du Kosovo à l’ONU est actuellement entravée par le veto de la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU. Moscou est un allié traditionnel de Belgrade et a bloqué l’entrée du Kosovo dans les organisations internationales dans de nombreuses enceintes… La Serbie, en revanche, seul pays d’Europe, a refusé de se joindre aux sanctions anti-russes, malgré les pressions de l’Occident.

« Ce n’est pas que nous plaiderons pour l’entrée du Kosovo à l’ONU, mais fondamentalement, nous accepterons son adhésion », a déclaré Vučić, ajoutant que le parlement serbe ou « peut-être » le peuple participant au référendum aurait le dernier mot.

La volonté de Vucic de faire des compromis avec Pristina marquerait un tournant dans sa politique au Kosovo, qui a jusqu’à présent été basée sur le nationalisme serbe, a averti DPA. « La situation géopolitique a changé », a expliqué Vučić. A cause de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il y a de la « frousse » en Europe, où « tout écart par rapport à la ligne est intolérable ». Selon Vucic, le plan franco-allemand est devenu un plan à l’échelle de l’UE et a été soutenu par les cinq États membres qui n’avaient pas reconnu le Kosovo : l’Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre.

Vendredi, le représentant de l’UE pour le dialogue Kosovo-Serbie Miroslav Lajčák, l’envoyé américain pour les Balkans occidentaux Gabriel Escobar ainsi que des représentants allemands, français et italiens ont rencontré Vucic à Belgrade. Le sujet est la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. Auparavant, les « cinq » avaient également eu des entretiens avec le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti.