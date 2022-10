Le président français a perdu sa majorité. Rejet écrasant de Macron, la presse évalue l’élection

La coalition avec le président français centriste Emmanuel Macron a remporté 245 sièges à l’Assemblée nationale. Cela découle des résultats des élections législatives, publiés lundi soir par le ministère français de l’Intérieur. En tant que tel, il aura la représentation la plus forte dans la chambre basse du parlement, qui compte 577 membres, mais pas la majorité.

La coalition de gauche NUPES (Unité des peuples, socialistes et écologistes) de Jean-Luc Mélenchon a remporté 131 sièges, selon les données du ministère. Cependant, au moins certains des 22 autres députés de gauche et certains représentants régionaux des partis pourraient rejoindre le groupement. L’Association nationale d’extrême droite de Marine Le Pen a terminé troisième avec un record de 89 sièges. C’est un succès historique pour le parti, qui aura pour la première fois le pouvoir de former un club parlementaire ou de déposer un vote de défiance envers le gouvernement.

En quatrième position se trouve l’alliance républicaine de droite avec le parti du centre UDI, qui peut compter sur au moins 64 mandats. C’est sur cette alliance que les médias spéculent le plus en tant que partenaire gouvernemental du bloc présidentiel.

La coalition Spolu a obtenu environ huit millions de voix au second tour, tandis que la NUPES a obtenu 6,6 millions de voix. La troisième association nationale a reçu 3,6 millions de voix.

Les prévisions post-électorales publiées dimanche, alors que se déroule le second tour des élections législatives françaises, laissaient déjà entendre que Macron perdrait le contrôle de l’Assemblée nationale.

Selon Reuters, les résultats des élections pourraient paralyser la politique française si Macron ne parvient pas à s’entendre sur une coopération avec d’autres partis. La Première ministre française Lisabeth Borne a déclaré que les résultats des élections constituaient un risque pour la France.

Il a ajouté que son gouvernement contacterait des partenaires potentiels et tenterait d’obtenir le soutien de la majorité. « Nous voulons assurer la stabilité de notre pays et mener les réformes nécessaires », a-t-il déclaré.

Cependant, le gouvernement fait maintenant face à des changements de personnel. Trois femmes ministres ont échoué aux élections et, selon la coutume constitutionnelle, démissionneront. Il s’agit de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, de la Transition écologique Amélia de Montchalin et de Mer Justina Bénin. Les 12 autres membres du gouvernement, dont le Premier ministre Bornová, en revanche, ont remporté des mandats lors des élections.

dure leçon

Selon les médias, le résultat des élections a été une grande déception pour Macron. Sans majorité claire à la chambre basse du parlement, il lui sera difficile de gouverner et il devra chercher des soutiens pour ses propositions législatives en dehors de son camp. En même temps, négocier et trouver un compromis ne fait pas partie des points forts du chef de l’Etat, écrit la presse française.

Lundi, à la une de la plupart des journaux français, une photo du président Macron avec une expression pensive ou déçue figurait. Selon la presse française, il ne fait aucun doute que le résultat de l’élection, au cours de laquelle la coalition présidentielle de Spolu n’a pas remporté une majorité de 289 mandats, a été une énorme déception pour Macron, une défaite humiliante ou une gifle à la face de l’électorat. .

« Il s’agit d’un rejet extraordinaire d’Emmanuel Macron, qui a été condamné aux élections deux mois après sa réélection à l’Elysée. Et pour le président de la République, un scénario de menace ouverte qui pourrait mettre en difficulté ses efforts de réforme », a-t-il ajouté. écrit aujourd’hui le journal Le Monde.

Les médias français ont souligné que le pays se trouve dans une situation où il n’y aura pas de majorité politique claire à l’Assemblée nationale après des décennies. Le gouvernement risque de ne pas pouvoir gouverner. Selon le journal Le Figaro, le président Macron doit « trouver des alliés et faire des compromis pour réaliser un programme politique qui, pourtant, est désormais invalide en raison du nouveau rapport de force à l’Assemblée nationale ». Selon le journal, l’élection de dimanche était un « référendum contre Macron » qui a donné au président une « cruelle leçon ».